Parlamentarzyści o „Willi plus”

Senator Jerzy Wcisła i była posłanka Monika Falej oczekują postawienia zarzutów prokuratorskich również osobom decyzyjnym w sprawie „Willi Plus”. Dziś (25 września) odnieśli się do elbląskiego wątku afery na konferencji prasowej.

Kilka dni temu informowaliśmy o postawieniu Kamilowi N., byłemu prezesowi fundacji „Dumni z Elbląga” zarzutu prokuratorskiego. Prokurator zarzuca mu doprowadzenie Skarbu Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 2 mln 186 tys. zł poprzez wprowadzenie w błąd i wykorzystanie zakupionej w ramach dotacji nieruchomości w Karczowiskach Górnych niezgodnie z warunkami podpisanej umowy (tj. popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.). Jest to elbląski wątek afery „Willa plus” - kiedy to różne fundacje i stowarzyszenia otrzymały z Ministerstwa Edukacji i Nauki dotacje na zakup nieruchomości. Przyznanie tych dotacji wzbudzało szereg wątpliwości prawnych.

Dziś (25 września) w tej sprawie konferencję prasową zwołali senator Jerzy Wcisła i posłanka ubiegłej kadencji Monika Falej.

Parlamentarzyści zwrócili uwagę na to, że sprawa „Dumnych z Elbląga” nie powinna zakończyć się na Kamilu N.

- Ktoś te konkursy wymyślił, ktoś je ogłosił, ktoś również rozpatrywał wnioski, ktoś podjął decyzje i się pod nimi podpisał i ktoś te pieniądze otrzymał. W tym przypadku fundacja „Dumni z Elbląga” – mówiła Monika Falej. - Nie chciałabym, aby ta cała procedura, która została wszczęta, skończyła się na beneficjentach czyli fundacjach. Chciałabym, aby „Willa plus” nie skończyła się na drzwiach willi, tylko na drzwiach decydentów. Chciałabym, aby wymiar sprawiedliwości przyjrzał się decyzjom. Czy i kto podjął decyzję, aby taki mechanizm, moim zdaniem korupcjogenny i niewłaściwy został uruchomiony. Mam wrażenie, że jest to zorganizowana grupa, która próbowała wyłudzić publiczne pieniądze.

- „Willa plus” kojarzy się z bezczelnym złodziejstwem, kłamstwem i wykorzystywaniem publicznych pieniędzy i publicznego majątku na zadania, które nie miały nic wspólnego z celami edukacyjnymi – dodał senator Jerzy Wcisła. - Motorem programu „Willa plus” był minister edukacji Przemysław Czarnek, obecny kandydat na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że „Dumni z Elbląga” nie powinni nigdy dostać tych pieniędzy. Ale przede wszystkim liczę na to, że ukarani zostaną także ci, którzy te pieniądze rozdawali. Prokuratura nie ma wykazać tego, co my wiemy: że Kamil N. dysponował pieniędzmi publicznymi jak chciał, tylko ma udowodnić, że Kamil N. robił to z premedytacją. Jak brał pieniądze i kupował posesję, to wcale nie zakładał, że będzie w Karczowiskach Górnych realizował jakiś program. On od początku wiedział, że te pieniądze mają być na coś innego wydane, że ten cały program to nie jest żadna edukacja. To jest kasa, którą oni mają zagospodarować na cele, które mam nadzieję prokuratura wykaże. Mam nadzieję, że funkcjonariusze, pracownicy ministerstwa, włącznie z byłym ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem usłyszą zarzuty, że wykorzystali publiczne pieniądze dla własnych celów.

Prokuratura Okręgowa w Radomiu przedłużyła śledztwo do lutego przyszłego roku.