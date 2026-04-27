Cztery medale elbląskich pięściarzy

fot. FB Kontra Elbląg

Jeden srebrny i trzy brązowe – to dorobek młodych elbląskich pięściarzy z Mistrzostw Polski Młodzików, które odbywały się w Gostyniu.

Ze srebrnym medalem do Elbląga wrócił pięściarz elbląskiej Kontry Hubert Banasik. W wadze do 60 kilogramów Elblążanin szedł jak burza. W drodze do finału stoczył trzy pojedynki, z których jeden rozstrzygnął przed czasem. W walce o złoto zmierzył się z Krystianem Haufem z RKB Boxing Radom. Rywal Elblążanina to ubiegłoroczny mistrz Polski w wadze do 54 kg. Finałowa walka zakończyła się zwycięstwem radomskiego pięściarza i tym samym Hubert Banasik został wicemistrzem Polski.

Brązowe medale do Elbląga przywieźli pięściarze Tygrysa: Ignacy Felka, Milan Pepliński i Pola Zakrzewska-Stojek.

