Czwartkowa zabawa z lekkoatletyką

Zapraszamy na kolejne zawody dla dzieci i młodzieży. Tradycyjny Czwartek Lekkoatletyczny odbędzie się już 21 maja, o 16:30, na stadionie przy ul. Saperów. Będziemy biegać, skakać i rzucać. Udział bezpłatny.

Najlepsi zostaną wyróżnieni, podczas finału miejskiego 2 czerwca, połączonego z festynem dla dzieci i młodzieży. Będą oni mieli także możliwość wyjazdu na finałową imprezę w Łodzi.

Program imprezy 21.05:

Na początek pobieramy od organizatorów karteczki do wpisywania wyników, które po ukończeniu swoich startów, oddajemy do sędziów. Uczestnicy przemieszczają się między konkurencjami.

Dziewczęta - 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal (strefa), skok wzwyż, rzut piłką palantową,

Chłopcy - 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal (strefa), skok wzwyż, rzut piłką palantową

Roczniki:

I grupa - rocznik 2013

II grupa- rocznik 2014

III grupa- rocznik 2015

Kategorie dodatkowe:

- rocznik 2016

- rocznik 2017

- rocznik 2018

Szczegółowy regulamin tutaj.

W latach 60-tych ubiegłego stulecia Czwartki Lekkoatletyczne były masową imprezą dla dzieci i młodzieży, na której odkryto talenty takich późniejszych mistrzów sportu jak: Irena Szewińska, Władysław Komar, Jacek Wszoła, Marian Woronin oraz aktualni olimpijczycy: Piotr Lisek, Iga Baumgart-Witan.

Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży" wspólnie z Fundacją Polskiej Atletyki reaktywowało tę imprezę w 1995 r. Pierwszych 14 finałów ogólnopolskich zorganizowano w Warszawie. Obecnie gospodarzem imprezy jest Łódź.

Organizatorzy

Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu

Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży" w Warszawie, ul. Hoża 27/6 (strona www.czwartki.pl).

Wyniki na stronie