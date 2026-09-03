Darmowe treningi w Truso Elbląg
Zapraszamy rodziców i dzieci, w wieku 7-12 lat, na kolejny tydzień darmowych zajęć sportowych w Międzyszkolnym Klubie Sportowym Truso Elbląg. Odbędą się bezpłatne zajęcia koszykówki, lekkiej atletyki i rowerów MTB. Start od 7 września.
MKS Truso Elbląg prowadzi nabór nowych zawodników i zawodniczek, na rok szkolny 2026/27. W naszym klubie trenuje prawie 600 chłopców i dziewczynek. Treningi w naszym klubie to aktywnie spędzony czas, nauka dyscyplin, nawiązywanie przyjaźni, współpracy w grupie oraz wyjazdy na mecze, turnieje i obozy.
Prosimy o rejestrację na wybrane zajęcia (oprócz rowerów), poprzez nasze formularze kontaktowe. Dziękujemy.
Harmonogram darmowych zajęć:
Uwaga: W przypadku rowerów proszę wybrać 2 pierwsze dowolne terminy. Terminy MTB są aktualne przez cały rok szkolny.
W przypadku koszykówki wszystkie zajęcia w tych terminach są bezpłatne.
Poniedziałek, 7 września
Lekka atletyka:
rocznik 2016-2019: godziny 16:15-17:15
rocznik 2012-2015: godziny 17:15-18:45
Sala tartanowa Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Agrykola 6
Rowery MTB:
Dzieci od 6 lat: 17:00-18:30
Polana z wiatami w Bażantarni
Koszykówka:
Rocznik 2017: 15:30-17:30
Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Korczaka 34
Wtorek, 8 września
Koszykówka:
Rocznik 2016: 15:30-17:30
Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Korczaka 34
Rowery MTB:
Dzieci od 6 lat: 16:30-18:00
Polana z wiatami w Bażantarni
Środa, 9 września
Lekka atletyka:
rocznik 2016-2019: godziny 16:15-17:15
rocznik 2012-2015: godziny 17:15-18:45
Sala tartanowa Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Agrykola 6
Czwartek, 10 września
Koszykówka
Rocznik 2016 i 2017: 15:30-17:30
Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Korczaka 34
Rowery MTB:
Dzieci do 10 lat: 16:00-17:00
Dzieci powyżej 10 lat: 17:00-18:30
Polana z wiatami w Bażantarni
Na zajęcia prosimy zabrać strój sportowy.
Nabory w Truso Elbląg trwają jednak cały rok, więc w dowolnym momencie zapraszamy do kontaktu, również w sekcjach siatkówki, piłki ręcznej i judo: 607045276
Więcej informacji o sekcjach i klubie na truso.elblag.pl oraz na Facebooku: Energa MKS Truso Elbląg.