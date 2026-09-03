Darmowe treningi w Truso Elbląg

Zapraszamy rodziców i dzieci, w wieku 7-12 lat, na kolejny tydzień darmowych zajęć sportowych w Międzyszkolnym Klubie Sportowym Truso Elbląg. Odbędą się bezpłatne zajęcia koszykówki, lekkiej atletyki i rowerów MTB. Start od 7 września.

MKS Truso Elbląg prowadzi nabór nowych zawodników i zawodniczek, na rok szkolny 2026/27. W naszym klubie trenuje prawie 600 chłopców i dziewczynek. Treningi w naszym klubie to aktywnie spędzony czas, nauka dyscyplin, nawiązywanie przyjaźni, współpracy w grupie oraz wyjazdy na mecze, turnieje i obozy.

Prosimy o rejestrację na wybrane zajęcia (oprócz rowerów), poprzez nasze formularze kontaktowe. Dziękujemy.

Harmonogram darmowych zajęć:

Uwaga: W przypadku rowerów proszę wybrać 2 pierwsze dowolne terminy. Terminy MTB są aktualne przez cały rok szkolny.

W przypadku koszykówki wszystkie zajęcia w tych terminach są bezpłatne.

Poniedziałek, 7 września

Lekka atletyka:

rocznik 2016-2019: godziny 16:15-17:15

rocznik 2012-2015: godziny 17:15-18:45

Sala tartanowa Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Agrykola 6

Formularz zapisów tutaj.

Rowery MTB:

Dzieci od 6 lat: 17:00-18:30

Polana z wiatami w Bażantarni

Koszykówka:

Rocznik 2017: 15:30-17:30

Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Korczaka 34

Formularz zapisów tutaj.

Wtorek, 8 września

Koszykówka:

Rocznik 2016: 15:30-17:30

Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Korczaka 34

Formularz zapisów tutaj.

Rowery MTB:

Dzieci od 6 lat: 16:30-18:00

Polana z wiatami w Bażantarni

Środa, 9 września

Lekka atletyka:

rocznik 2016-2019: godziny 16:15-17:15

rocznik 2012-2015: godziny 17:15-18:45

Sala tartanowa Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Agrykola 6

Formularz zapisów tutaj.

Czwartek, 10 września

Koszykówka

Rocznik 2016 i 2017: 15:30-17:30

Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Korczaka 34

Formularz zapisów tutaj.

Rowery MTB:

Dzieci do 10 lat: 16:00-17:00

Dzieci powyżej 10 lat: 17:00-18:30

Polana z wiatami w Bażantarni

Na zajęcia prosimy zabrać strój sportowy.

Nabory w Truso Elbląg trwają jednak cały rok, więc w dowolnym momencie zapraszamy do kontaktu, również w sekcjach siatkówki, piłki ręcznej i judo: 607045276

Więcej informacji o sekcjach i klubie na truso.elblag.pl oraz na Facebooku: Energa MKS Truso Elbląg.