Do Elbląga przyjeżdża siedmiokrotny mistrz Polski

 Elbląg, Siatkarze Barkomu liczą na doping kibiców
Siatkarze Barkomu liczą na doping kibiców (fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, siedmiokrotny mistrz Polski w siatkówce, przyjedzie do Elbląga, by w piątek wieczorem zagrać ligowy mecz w ekstraklasie z VC Barkomem Każany Lwów. Szykuje się kolejne siatkarskie święto.

Siatkarze Barkomu nie mieli w ostatnich tygodniach dobrej passy. Zajmują przedostatnie miejsce w tabeli Polskiej Ligi Siatkówki, więc każdy punkt jest na wagę złota. W ostatniej kolejce sprawili sensację, wygrywając z wiceliderem i brązowym medalistą ubiegłego sezonu Projektem Warszawa i to na wyjeździe 3:2. Po tym meczu trener gospodarzy podał się do dymisji.

Z kolei ZAKSA wygrała trzy ostatnie mecze z rzędu i cały czas ma szansę na fazę play off, co oznacza, że w Elblągu zapowiada się emocjonujące widowisko.

- Wiemy, że teraz każdy punkt, każdy mecz, liczy się podwójnie. Mamy pewien cel i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby go zrealizować. Mecz po meczu, krok po kroku, idziemy do przodu. Jak na razie, fajnie to wygląda – mówił w jednym z ostatnich wywiadów dla Polskiej Ligi Siatkówki Kail Rychlicki, atakujący ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Mecz w hali przy Al. Grunwaldzkiej rozpocznie się o godz. 20. Bilety są dostępne przez stronę abilet.

- Takie mecze tworzą historię — chcemy przeżyć je razem z Wami Do zobaczenia na trybunach! – zaprasza kibiców Barkom.

