Dodatkowe miejsca na Bieg 780 dla Elbląga

Mieszkańcy Elbląga nie zwalniają tempa. W związku z dużym zainteresowaniem jubileuszowym biegiem „780 dla Elbląga” organizatorzy zdecydowali o uruchomieniu dodatkowej puli miejsc. Na uczestników czeka jeszcze 100 pakietów w kategorii Family oraz 150 miejsc w kategorii Classic. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a dodatkowa pula właśnie ruszyła.

Jubileuszowy bieg, który odbędzie się w niedzielę, 28 czerwca, podczas Dni Elbląga, ma być jednym z wyjątkowych punktów obchodów 780-lecia nadania miastu praw miejskich. Symboliczny dystans 780 metrów, trasa prowadząca przez serce elbląskiej Starówki i otwarta formuła wydarzenia sprawiły, że wielu mieszkańców postanowiło włączyć się do wspólnego świętowania.

Aby umożliwić udział większej liczbie chętnych, został zwiększony limit uczestników. Na biegaczy czeka jeszcze 100 dodatkowych pakietów w kategorii Family (rodzic + dziecko) oraz 150 miejsc w kategorii Classic. Warto pamiętać, że pakiet Family przeznaczony jest dla dziecka i opiekuna, dlatego uruchomienie dodatkowych 100 pakietów oznacza możliwość udziału kolejnych 200 uczestników wspólnego biegu.

Wydarzenie nie przewiduje oficjalnej klasyfikacji ani walki o miejsca na podium, liczyć się będzie przede wszystkim wspólne uczczenie jubileuszu miasta. Nie oznacza to jednak, że na trasie zabraknie emocji, zdrowa, sportowa rywalizacja zawsze jest mile widziana.

Każdy uczestnik pokona ten sam symboliczny dystans, a na mecie otrzyma pamiątkowy medal przygotowany specjalnie na 780-lecie Elbląga. Dla wielu biegaczy będzie on czymś więcej niż pamiątką z jednego wydarzenia. Jubileuszowy krążek stanowi bowiem kolejny element kolekcji medali miejskich wydarzeń biegowych, której tegoroczna odsłona rozpoczęła się podczas Biegu Piekarczyka. Zawodnicy kompletujący serię będą mogli wzbogacić swoje zbiory o kolejny wyjątkowy symbol sportowego święta miasta.

Osoby, które jeszcze nie zdążyły się zapisać, mają teraz szansę na udział w wydarzeniu. Liczba miejsc pozostaje ograniczona, dlatego warto jak najszybciej dokonać rejestracji.

Start biegu zaplanowano na godzinę 12:46, nawiązującą do roku nadania Elblągowi praw miejskich. Trasa poprowadzi ulicami Wodną, Mostową, przez Stary Rynek i Studzienną, by zakończyć się ponownie na ulicy Wodnej. Zapisy prowadzone są online do 24 czerwca lub do wyczerpania dostępnej puli miejsc.

Organizatorami wydarzenia są prezydent Elbląga Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.