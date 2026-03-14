Druga wygrana i awans Truso

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso Belgą wygrały drugi mecz 1/16 mistrzostw Polski juniorek młodszych i zapewniły sobie awans do kolejnego etapu.. W niedzielę (15 marca) Elblążanki zawalczą o pierwsze miejsce w turnieju.

Juniorki młodsze Truso znakomicie rozpoczęły rywalizację w turnieju 1/16 mistrzostw Polski rozgrywanym w Elblągu. Drużyna Marty Czapli pokonała Vambresie Wąbrzeźno 40:22 i była faworytem w kolejnym starciu. Drugim rywalem naszego zespołu był MKS Kusy Szczecin, który pierwszego dnia przegrał z UKS Banino juniorka 21:46.

Mecz od początku układał się pod dyktando gospodyń. Premierowe trafienie w tym spotkaniu zdobyła Katarzyna Kwiatkowska, a na 2:0 podwyższyła Nicole Pożoga. Chwilę później gola zanotowała Lena Tomaszewska, po kontrataku Roksany Biernat było 4:1. Od 6. minuty Elblążanki trafiały do siatki seryjnie, a rywalki notowały straty. Po kwadransie gry tablica wyników wskazywała 11:5. Przez kilka kolejnych minut zespoły zdobywały bramki naprzemiennie, by znów nastała seria Truso i przewaga urosła do jedenastu goli. Gospodynie grały nieźle w obronie, rywalkom bardzo rzadko udawało się zdobyć dwa gole z rzędu. Trenerka Marta Czapla dość szybko zdecydowała się na rotowanie składem, na parkiecie pojawiały się kolejne zawodniczki. Swoje pierwsze trafienie w turnieju zanotowała Julia Kordek. Trzeba nadmienić, że w składzie naszego zespołu są trzy młodziczki: Nadia Wojtas, Paulina Ratajczyk i Nadia Kozioł. Po 30. minutach gry nasza drużyna prowadziła 23:14.

Drugą część meczu piłkarki Kusego zaczęły od nieskutecznych rzutów, Elblążanki natomiast od czterech bramek z rzędu. Rywalki swoją pierwszą bramkę po zmianie stron zdobyły dopiero w 35. minucie. Gospodynie prezentowały się dużo lepiej od rywalek, ponownie zdobywały bramki seryjnie. W szeregach Szczecina do 47. minuty do siatki trafiała tylko jedna szczypiornistka Martyna Opara, która do tego czasu zdobyła trzy gole. W składzie Truso bramki rozkładały się na większość zawodniczek, a przewaga urosła już do siedemnastu trafień. W końcówce meczu Szczecinianki były nieco skuteczniejsze i kiulkukrotnie udało im się pokonać defensywę miejscowych. Mecz zakończył się wygraną Truso 38:22.

Energa MKS Truso - MKS Kusy Szczecin 38:22 (23:14)

Truso: Wanatowska - Kwiatkowska 8, Ziemińska 6, Pożoga 6, Ratajczyk A. 5, Biernat 5, Ratajczyk P. 2, Tomaszewska 2, Zajączkowska 2, Wojtas 1, Kordek 1, Kozioł, Sankowska.

W niedzielę o godz. 12 Truso podejmie UKS Banino juniorka i ta drużyna która zwycięży zajmie pierwsze miejsce w turnieju. Także w niedzielę (o godz. 19) Truso zagra mecz 1 ligi, a przeciwnikiem naszej drużyny będą Pyrki Poznań. Wstęp na mecze w hali Kościuszki jest darmowy.