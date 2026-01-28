Durma w światowej czołówce

Nasz kraj jak i miasto reprezentował Adrian Durma, który z prestiżowej imprezy przywozi brązowy medal w formule KickLight - 84 kg.

- Turniej w Atenach jest jednym z kilku imprez o dużym prestiżu. Rywalizacja jest bardzo duża. Jestem w trakcie budowania formy. Na ten turniej jechałem, żeby wejśc w sezon. Nie robiłem nawet wagi. Wystartowałem w wyższych kategoriach, 79 kg i 84 kg. tart można zaliczyć do udanych, ale zabrakło trochę szczęścia. W formule lightcontact przegrałem o medal 2 do 1 z zawodnikiem z Włoch. Uważam, że trochę niesłusznie, ale taki bywa sport. Teraz chwila przerwy i wracam na sale. Kolejnym startem będzie Puchar Świata we Włoszech - podkreśla Adrian Durma.