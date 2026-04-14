Dwa miesiące do Biegu Piekarczyka

Do startu XVII Biegu Piekarczyka zostały tylko dwa miesiące, a lista zapisanych z każdym dniem rośnie. To dobry moment, żeby podjąć decyzję: startujesz czy kibicujesz? Zapisz się już dzisiaj!

Na zawodników czekają dwa dystanse – 5 i 10 kilometrów. Dłuższa trasa to dwie pętle po 5 km, prowadzące ulicami miasta, w tym przez klimatyczną Starówkę. To propozycja zarówno dla doświadczonych biegaczy, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem, a chcą sprawdzić formę na zawodach.

Organizatorzy przygotowali także coś dla tych, którzy lubią biegać w grupie. Klasyfikacja drużynowa to świetna okazja, by wystartować razem – z ekipą znajomych lub współpracownikami. Wystarczy zebrać minimum 5 osób, zgłosić zespół wysyłając maila na adres imprezy@mosir.elblag.eu i wspólnie powalczyć o miejsce na podium.

Dodatkową pamiątką z wydarzenia może być oficjalna koszulka biegu, którą można dokupić podczas rejestracji. W tym roku po raz pierwszy koszulka dostępna jest w dwóch wariantach kolorystycznych – klasyczna biel, czy może elegancki granat? Sprawdź tegoroczny projekt z motywem Elbląga i wybierz swojego faworyta.

Do 3 maja obowiązuje aktualny, drugi próg cenowy. Z tańszych pakietów mogą skorzystać również elblążanie posiadający kartę „wElblągu”. Szczegółowy cennik i zapisy znajdziesz na stronie elektronicznezapisy.pl.

Dwa miesiące to wystarczający moment na odpowiednie przygotowanie do startu. Zacznij trenować już dzisiaj i 14 czerwca zdobądź upragniony medal. Do zobaczenia na trasie już 14 czerwca.

Organizatorami biegu są: Prezydent Elbląga dr Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

