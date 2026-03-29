Elbasket wrócił po latach

Od piątku do niedzieli w Szkole Podstawowej nr 11 w Elblągu trwał Elbasket, czyli turniej mini koszykówki dla dziewcząt i chłopców do lat 12. Zawody wróciły na sportową mapę miasta po siedmiu latach przerwy. Jak wypadki Elblążanie? Zobacz zdjęcia.

Koszykówka w Elblągu w ostatnich latach dynamicznie się rozwija. Funkcjonują dwa młodzieżowe kluby, seniorzy grają w II lidze, młodsi zawodnicy są widoczni w młodzieżowych rozgrywkach w różnych kategoriach wiekowych. Nic więc dziwnego, że po siedmiu latach przerwy reaktywowano ogólnopolski turniej mini koszykówki Elbasket, który dla wielu koszykarzy (np. dla Przemysława Zamojskiego) był pierwszym krokiem do późniejszej sportowej kariery.

W tym roku, na 24. edycję Elbasketu, do Elbląga przyjechały drużyny z Rumi, Torunia, Sopotu, Chojnic, Białegostoku, Łomży, Nidzicy, Mrągowa, Piastowa, Wołomina, Sokołowa Podlaskiego i Żyrardowa. Gospodarze wystawili dwie reprezentacje, pod szyldem Energa Elbasket, zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców – U12 i U 11.

Młodzi koszykarze mogli liczyć na gorący doping (fot. Katarzyna Wiśniewska)

Elblążanie rywalizowali ambitnie, ocierając się o finał. Dziewczynki (U12), trenowane przez Natalię Prokurat i Joanną Jankowską, zajęły trzecie miejsce, pokonując w meczu o brąz Sokołów Podlaski. Chłopcy (U12), prowadzeni przez Piotra Prokurata, zajęli czwarte miejsce, ulegając w decydującym spotkani Chojniczance.

Turniej wśród chłopców wygrała drużyna Akademia Twarde Pierniki przed Akademią Koszykówki 7 Sopot i Chojniczanką, wśród dziewcząt – UKS 4 Łomża, przed Trójką Żyrardów i Energą Basketball SP 11.

Organizatorami turnieju byli: UKS Jar Elbląg, Energa Basketball Elbląg i Szkoła Podstawowa nr 11.