Elbasket wygrywa z liderem

Elbasket nie składa broni w walce o play off. Elblążanie w sobotę (14 marca) we własnej hali pokonali lidera naszej grupy II ligi - Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne. Zobacz zdjęcia.

Początek meczu wyrównany, później jednak faworyt powoli budował przewagę. Na 97 sekund przed końcem pierwszej kwarty Joshua Ashaolu trafił trójkę i goście prowadzili 23:14. I... na tym dobre informacje dla zespołu z Wielkopolski się skończyły. Jeszcze w pierwszej części gry Elblążanie zniwelowali straty do dwóch punktów (pięć oczek Przemka Zamojskiego i dwa Kajetana Konecko).

Na początku drugiej kwarty Kajetan Konecko doprowadza do remisu 23:23. Cztery minuty trwa walka punkt za punkt, a potem gospodarze... powiększają prowadzenie. I na przerwę schodzą z 13-punktową przewagą. W trzeciej koncert w hali przy ulicy Kościuszki trwa nadal. Raz po raz piłka dziurawi kosz drużyny z Tarnowa Podgórnego. Na minutę przed końcem Elblążanie mają 23 punkty przewagi, w ostatniej chwili goście trafiają za dwa.

Początek czwartej części mógł zwiastować kłopoty. Przez pierwsze minuty gospodarze nie mogą trafić, za to goście redukują straty do 13 oczek. Kryzys został jednak szybko zażegnany i podopieczni Arkadiusza Majewskiego pewnie sięgnęli po zwycięstwo.

Double double zanotował Kacper Jastrzębski, który do 16 oczek dołożył 12 zbiórek. W elbląskiej drużynie najwięcej punktów zdobył Przemysław Zamojski – 22 oczka.

W następnej kolejce Elblążanie zmierzą się na wyjeździe z Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód

Energa Basketball Elbląg – Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 98:74 (21:23, 28:13, 24:16, 25:22)

Elbasket: Zamojski 22 (4), Stawiak 16 (2), Jastrzębski 16 (2), Prokurat 14 (2), Pawlak 4, Szuszkiewicz 12 (4), Konecko 9 (1), Budziński 5 (1), Jakubów, Jakimowicz, Krakowski, Glaner