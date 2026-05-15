Elbląg gospodarzem eliminacji MP na rolkach i wrotkach

W Elblągu w ten weekend (16-17 maja) odbędą się eliminacje mistrzostw Polski w jeździe figurowej na rolkach i wrotkach. W sobotę i niedzielę w hali lodowiska Helena będą rywalizować m.in. zawodnicy z Torunia, Jastrzębia Zdrój, Warszawy, Gdańska, Krakowa, Rumi czy Wrocławia. Wstęp dla kibiców wolny.

W zawodach weźmie udział około 100 rolkarzy, eliminacjom do mistrzostw Polski będzie także towarzyszyć rywalizacja o Puchar Elbląga. W sobotę zawody będą odbywać się w godzinach 12-19, w niedzielę - 9-14. Wstęp dla kibiców wolny.

Impreza będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej, będzie też można śledzić najważniejsze wydarzenia na stronie UKS Szóstka na Facebooku.

- Zawody Puchar Elbląga 2026 oraz eliminacje do Mistrzostw Polski to wspaniała okazja na wypromowanie elbląskiego klubu i jeżdżących w nim młodych rolkarzy figurowych, ale przede wszystkim jest to szansa na rozpropagowanie naszego miasta i województwa. Występy rolkarzy figurowych są zawsze niezwykle spektakularne i przyciągają wielu obserwatorów. Czeka nas świetne widowisko jazdy figurowej na rolakach i wrotkach - zapowiada UKS Szóstka, organizator zawodów.

Patronat nad zawodami objął prezydent Elbląga i Polski Związek Sportów Wrotkarskich.