Elbląg gospodarzem ogólnopolskiego święta tańca sportowego

Pod koniec lutego Elbląg stanie się jednym z najważniejszych punktów na tanecznej mapie Polski. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu jest organizatorem Mistrzostw Polski w Tańcach Standardowych i Latynoamerykańskich, które zgromadzą czołowych zawodników reprezentujących kluby z całego kraju.

Wydarzenie zaplanowano na 28 lutego – 1 marca 2026 roku. Przez dwa dni parkiet Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135 w Elblągu wypełnią choreografie łączące sportową precyzję, rytm i ekspresję ruchu. Rywalizacja obejmie konkurencje tańców standardowych oraz latynoamerykańskich.

Mistrzostwa realizowane są zgodnie z kalendarzem Polskiego Związku Sportu Tanecznego i mają charakter eliminacyjno-finałowy. W ciągu dnia zaplanowano rundy turniejowe, natomiast wieczorami publiczność będzie mogła obejrzeć finały w formie gali.

Zawody tej rangi przyciągają nie tylko środowisko taneczne, ale również widzów, dla których taniec sportowy jest atrakcyjną formą widowiska. Dynamika występów, oprawa muzyczna oraz wysoki poziom artystyczny sprawiają, że mistrzostwa cieszą się dużym zainteresowaniem publiczności.

Mistrzostwa odbędą się w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135 w Elblągu. Program zawodów obejmuje rundy eliminacyjne, które zaplanowano w godzinach 10:30–17:00, oraz galę wieczorną odbywającą się w godzinach 18:00–21:00.

Dla widzów przygotowano promocję biletów na trybuny. Do 22 lutego 2026 roku bilety dostępne będą w cenie 40 zł, natomiast po zakończeniu promocji w cenie 80 zł. Promocja dotyczy biletów zakupionych w kasie CSE „Światowid".

Bilety można nabyć w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu oraz na stronie internetowej www.swiatowid.elblag.pl.

Dodatkowych informacji udziela Dział Sprzedaży i Marketingu CSE „Światowid",

tel. 55 611 20 68.

Organizacja Mistrzostw Polski w Tańcach Standardowych i Latynoamerykańskich po raz kolejny podkreśla rolę Elbląga jako miasta otwartego na wydarzenia sportowe i kulturalne o zasięgu ogólnopolskim.