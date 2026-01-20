Elbląg gotowy na najlepszą siatkówkę kobiet

Elbląg po raz drugi będzie gospodarzem finałowego turnieju Tauron Pucharu Polski w siatkówce kobiet. O trofeum 7 i 8 lutego w hali przy Al. Grunwaldzkiej będą rywalizować cztery zespoły, w tym obrońca tytułu – KS DevelopRes Rzeszów z pochodzącą z Elbląga libero – Aleksandrą Szczygłowską.

Jest już znana trójka finalistów - broniący pucharu KS DevelopRes Rzeszów, BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała, triumfator sprzed dwóch lat, a także NETLAND MKS Kalisz, lider 1. ligi, który niespodziewanie pokonał zespół z ekstraklasy. Ostatniego uczestnika poznamy już w środę, kiedy to dojdzie do pojedynku PGE Budowlanych Łódź z LOTTO Chemikiem Police.

Bilety na finał Tauron Pucharu Polski w siatkówce kobiet w Elblągu są od kilku tygodni w sprzedaży przez internet. Ceny w zależności od miejsc - od 26,50 do 47,70 zł.

- Bardzo się cieszę, że przyjadą do nas kibice z różnych drużyn. Będziemy kibicować wszystkim, ale chyba każdy zrozumie, że serca będą bliżej drużyny, w której występuje pochodzące z Elbląga Aleksandra Szczygłowska – mówił na wtorkowej konferencji prasowej Michał Missan, prezydent Elbląga. - Mam wrażenie, że zaszczepiliśmy trochę siatkówkę w Elblągu. Pracujemy nad tym, żeby na tym ziarnku wyrosła piękna roślina.Mamy już dwie seniorskie drużyny w trzeciej lidze: kobiet i mężczyzn. Będziemy pracowali nad tym, żeby to się rozbudowywało. A takim korzeniem jest finał Pucharu Polski w Elblągu i najwyższa klasa rozgrywkowa wśród mężczyzn, czyli grający u nas Barkom. Siatkówka to bardzo popularny sport, który nie powoduje skrajnych emocji, a sprzyja wspólnemu kibicowaniu. Zapraszam serdecznie, spotkajmy się w naszej hali, która po raz drugi będzie gościła najlepsze siatkarki.

Wkład Elbląga w organizację imprezy poza przygotowaniem hali do rozgrywek to 150 tys. złotych brutto, 135 tys. złotych dołożył Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Te kwoty pokrywają, jak przyznał prezes Polskiej Ligi Siatkówki Artur Popko, około jednej trzeciej kosztów organizacji finału Tauron Pucharu Polski.

- Mamy nadzieję, że frekwencja dopisze i będzie to tak piękne widowisko jak rok temu, przy komplecie publiczności. Warto podkreślić, że finał w Elblągu w 2025 r. był najchętniej oglądanym meczem siatkówki pań spośród wszystkich transmitowanych w ubiegłym roku – powiedział Artur Popko. – Gwarantujemy, że w tym roku będzie to jeszcze ładniej wyglądało.

Czy Elbląg będzie gospodarzem finałów Tauron Pucharu Polski także w kolejnych latach, jak to było w Nysie, która gościła siatkarki przez siedem edycji?

– Jeszcze o tym nie rozmawialiśmy. My byśmy chcieli. Elbląg inwestuje w sport, w edukację sportową. Jesteśmy otwarci na współpracę – przyznał prezes PLS.