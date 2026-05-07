Elbląg w formie, bo biega na orientację

Biegi na orientację zyskują coraz większą popularność. To aktywność fizyczna i intelektualna dla każdego. Będzie można się o tym przekonać osobiście podczas wiosennych zawodów w Parku Dolinka (10 maja) oraz Bażantarni (17 czerwca/) na które zaprasza Elbląski Klub Orienteeringu Gryf Elbląg przy współpracy z elbląskim samorządem.

Po raz siódmy w Elblągu odbędzie się Spartakiada Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych w biegach na orientację. Organizatorzy zapraszają do rywalizacji elbląskich uczniów, a także osoby pełnoletnie i całe rodziny, które chciałby spróbować sił w tej dyscyplinie sportu.

Bieg na orientację polega na jak najszybszym pokonaniu trasy wyznaczonej przez punkty kontrolne (PK). Każdy PK jest zaznaczony na mapie, opisany w legendzie oraz oznaczony w terenie lampionem z perforatorem i stacją czytnikową.

Pierwsze zawody w ramach Spartakiady odbędą się 10 maja (niedziela) w Parku Dolinka, a kolejne 17 czerwca (niedziela) w Parku Leśnym Bażantarnia. W obu przypadkach zawody rozpoczną się o godz. 14. Zapisy chętnych będą przyjmowane na miejscu na pół godziny przed rozpoczęciem zawodów (udział w zawodach jest bezpłatny). Już dzisiaj warto zarezerwować sobie czas.

Biegi /marszobiegi/ na orientację to doskonała forma rekreacji i aktywnego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu i dla osób w każdym wieku.

Zawody zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznego systemu pomiaru czasu SPORT-IDENT. Uczestnicy otrzymają chipy, które umożliwią rejestrację czasu przybycia na każdy PK poprzez stacje czytnikowe, które są zamontowane na każdym punkcie kontrolnym. /stojaku/

Klasyfikacja generalna będzie prowadzona w kilku kategoriach: szkoły podstawowe klasy I-IV i klasy V-VIII (osobno chłopcy i dziewczęta), szkoły ponadpodstawowe (osobno chłopcy i dziewczęta), open kobiet, open mężczyzn oraz rodzinna. W ubiegłym roku klasyfikację drużynową wygrały: Szkoła Podstawowa nr 18 oraz II Liceum Ogólnokształcące.

Organizatorem Spartakiady jest Elbląski Klub Orienteeringu Gryf. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Gminy Miasto Elbląg. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie: www.ekogryf.pl

