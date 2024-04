Elbląscy sambiści na Mistrzostwach Europy

Z pięcioma medalami wrócili zawodnicy Sambo Fighter Elbląg z Mistrzostw Europy w Hand to Hand Fighting.

30 marca w Rumunii odbyły się Mistrzostwa Europy w Hand to Hand Fighting. - Określenie to odnosi się zarówno do walki na krótkim dystansie przy użyciu broni, najczęściej białej, jak i do walki dwóch nieuzbrojonych przeciwników za pomocą chwytów i uderzeń – wyjaśnia Witold Rogoz, prezes Sambo Fighter Elbląg.

Z rumuńskich mistrzostw elblążanie przywieźli pięć medali. Na najwyższym stopniu podium stanął Łukasz Cieśla, srebro wywalczył Jakub Kosiak, brązowe medale wywalczyli Julian Rynkowski, Kacper Merak i Szymon Laskowski. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na Łukasza Cieślę, który złoto na Mistrzostwach Europy wywalczył drugi raz z rzędu (poprzednio triumfował w Mediolanie w 2023 r.). Brąz Szymona Laskowskiego, to również powtórzenie wyniku z poprzednich mistrzostw w Mediolanie.