Elbląska impreza w Koronie Polskich Ultramaratonów

Meble Wójcik Ultra Wysoczyzn znalazła się w Koronie Polskich Ultramaratonów, najważniejszego w kraju cyklu imprez dla miłośników tego rodzaju biegów. Jest ich w sumie dziewięć, głównie na południu Polski.

Na Koronę Polskich Ultramaratonów składają się zawody w Sudetach, Tatrach, Bieszczadach, Kaliszu i na Podlasiu. Od 2027 roku dołączą także do niej „Bieszczady Północy”, czyli organizowana od 5 lat Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna. Do Korony będzie zaliczany dystans Ryku Jelenia, czyli 103 km.

- To impreza, która w 2025 roku mogła pochwalić się jednym z wyższych, jak nie najwyższym współczynnikiem udziału kobiet na trasach swojego festiwalu. Nie to jednak przesądziło o wyborze dystansu Ryk Jelenia 103 km, by wchodził w skład Korony. Kto był, ten wie, kogo nie było – zapraszamy by przekonał się, co czeka go na trasie i z jakimi emocjami wróci z Wysoczyzny – piszą organizatorzy KPU.

- To biegowy raj – znajdziecie tu piękne bukowe lasy, urokliwe widoki na Zalew Wiślany i górskie akcenty w naprawdę wymagających wąwozach wyżłobionych przez potoki. Ryk Jelenia jest sporym wyzwaniem, mimo że to północ Polski. Atmosfera, lokalne smaczki i świetne miasteczko zawodów wynagradzają trudy w 100 procentach. I jestem przekonany, że nawet zawodnicy, którzy startują tylko w górach, zapamiętają Wysoczyznę na długo – mówi cytowany przez magazyn King Runner Tomasz Szałachowski, czołowy polski biegacz ultra, który startował w Ultra Wysoczyźnie już cztery razy.

W KPU są ujęte biegi, które organizowaną są od co najmniej czterech lat, zbierają pozytywne opinie środowiska ultrabiegaczy, promują aktywnie region i dają szansę na dalszy rozwój.