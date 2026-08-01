Szczypiornistki Startu gotowe do walki

„Nowy Start na Elbląg” to nie tylko slogan, ale zapowiedź walki o najwyższe cele. Elbląskie szczypiornistki spotkały się dziś z kibicami na Starym Mieście. Zobacz zdjęcia z prezentacji.

Dziś (1 sierpnia) na placu przed katedrą pw. św. Mikołaja Start zaprezentował skład, który powalczy o punkty w nadchodzącym sezonie. Już 5 września, meczem z aktualnymi mistrzyniami Polski – Zagłębiem Lubin, piłkarki ręczne z Elbląga zainaugurują zmagania w Orlen Superlidze Kobiet.

W klubie doszło do gruntownych zmian organizacyjnych. Informowaliśmy już, że nową prezes została była mistrzyni Polski z elbląskim klubem – Hanna Szuszkiewicz, a w roli wiceprezesa wspiera ją Piotr Pankowski. Dyrektorem sportowym został z kolei Piotr Matkiewicz. Wszystkie te działania przebiegają pod hasłem „Nowy Start na Elbląg”.

– Liczę, że „Nowy Start na Elbląg” będzie hasłem promującym wszystkie nasze spotkania, każdą naszą sportową bitwę – mówiła Hanna Szuszkiewicz. – Zaczynamy 5 września. To będzie wielkie starcie z obecnym mistrzem Polski. Wyzwanie, twarda walka i emocje – ten sezon będzie należał do nas.

fot. Sebastian Malicki

W nadchodzących rozgrywkach barwy Startu reprezentować będą nowe zawodniczki: Anastasiia Bondarenko, Jovana Kiprianovska oraz Ivana Arsenievska.

– Przed nami nowy sezon, który jak każdy będzie długi i wymagający – mówiła Klaudia Grabińska, kapitan elbląskiej drużyny. – Jedyne, co mogę obiecać, to że w każdym spotkaniu zostawimy na parkiecie serce, charakter i damy z siebie wszystko. Piłka ręczna to twardy sport walki, ale wierzę, że ze wsparciem kibiców żaden przeciwnik nie będzie dla nas za mocny. Do zobaczenia w hali!

– Poprzednie lata nauczyły nas pokory i tego, że sukces w sporcie nie jest dany na zawsze – dodała Magdalena Stanulewicz, trenerka Startu. – Ten sezon będzie dla nas prawdziwym sprawdzianem naszych charakterów, pracy i tego, jak zachowamy się w trudnych momentach. Obiecuję, że damy z siebie wszystko.

Plan przygotowań do sezonu

Zanim elblążanki wyjdą na ligowy parkiet, czeka je intensywny okres sparingowy. Już 5 sierpnia Start wystąpi w IV Memoriale im. Edwarda Jankowskiego w Lublinie, gdzie rozegra dwa mecze. W pierwszym zmierzy się z MKS Lublin, a o kolejnym rywalu (APR Radom lub Piotrcovia Piotrków Trybunalski) zdecydują wyniki pierwszego dnia turnieju.

W Elblągu szczypiornistki będzie można zobaczyć 15 sierpnia podczas sparingu z Samborem Tczew. W planach jest również turniej w Piotrkowie Trybunalskim (21-22 sierpnia) oraz dwumecz w Gnieźnie (28-29 sierpnia).

Skład Startu Elbląg na sezon 2026/2027:

Zawodniczki: Oliwia Szczepanek, Maria Pentek, Oliwia Suliga, Małgorzata Ciąćka, Alicja Ratajczyk, Nikola Jankowska, Paulina Kuźmińska, Anastasiia Bondarenko, Jovana Kiprianovska, Ivana Arsenievska, Zofia Chwojnicka, Klaudia Grabińska, Tatsiana Pahrabitskaya, Polina Masalova, Karolina Wicik, Maria Szczepaniak, Aleksandra Zych, Wiktoria Tarczyluk.

Sztab trenerski: Magdalena Stanulewicz (I trener), Grzegorz Czapla (II trener), Kacper Wojtasik (kierownik drużyny/fizjoterapeuta), Dominik Kopczyński (trener przygotowania motorycznego), Filip Sobczyk (statystyk, analityk).