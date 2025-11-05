Elbląska młodzież w strzeleckim Pucharze Warmii i Mazur

Jak mówi po turnieju Jerzy Domeracki, prezes klubu WKS Flota Elbląg i trener młodych sportowców:

"Zajęcia z dziećmi i młodzieżą to priorytet dla naszego klubu. Cieszą nas kolejne owoce treningów oraz to, że nowe osoby przychodzą na zajęcia i chcą spróbować swoich sił w pięknym sporcie, jakim jest strzelectwo. Dla każdego chętnego znajdzie się miejsce oraz odpowiedni, profesjonalny sprzęt, który jest dostępny na naszej strzelnicy. Nasz obiekt i klub jest dostępny przez cały rok i czeka na kolejne osoby, którym pomożemy postawić pierwsze kroki w strzelectwie".