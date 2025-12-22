UWAGA!

Tak ma wyglądać elbląska Noc Sylwestrowa

 Elbląg, Zdjęcie z powitania w Elblągu w 2025 roku
Zdjęcie z powitania w Elblągu w 2025 roku (fot. Mikołaj Sobczak, archiwum portEl.pl)

Elbląg zaprasza mieszkańców oraz gości do wspólnego powitania Nowego Roku. 31 grudnia 2025 roku na Bulwarze Zygmunta Augusta odbędzie się impreza sylwestrowa pod hasłem „Sylwester w Formie 2025”.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 22:00. Wieczór upłynie pod znakiem tanecznych brzmień oraz spektakularnego widowiska multimedialnego. O oprawę muzyczną zadbają DJ Funky Flex oraz DJ Matt Bukovski, którzy poprowadzą uczestników przez noc pełną rytmu i dobrej zabawy.

Kulminacyjnym momentem wydarzenia będzie Noworoczne Show Multimedialne o północy, poprzedzone życzeniami noworocznymi prezydenta Michała Missana. Tegoroczne powitanie Nowego Roku zapowiada się niezwykle efektownie – przygotowano 4 000 ładunków cichej pirotechniki, ponad 100 laserów oraz liczne efekty specjalne.

„Sylwester w Formie 2025” to propozycja dla wszystkich, łącząca nowoczesną technologię, muzykę i bezpieczną formę świętowania w przestrzeni miejskiej.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapraszamy do wspólnego powitania Nowego Roku w Elblągu!

 

Program:

22 DJ Funky Flex

22.30 DJ Matt Bukowski

23:55 życzenia noworoczne prezydenta miasta

00:00 noworoczne show multimedialne

00:20 DJ Funky Flex

01:30 zakończenie imprezy

red. na podst. inf. zespołu prasowego Biura Prezydenta Miasta

