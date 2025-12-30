UWAGA!

Stan alarmowy na rzece Elbląg (aktualizacja)

O godz. 6.30 poziom wody w rzece Elbląg przekroczył stan alarmowy. Wyniósł 611 cm i ma tendencję rosnącą.

- W związku z niekorzystnymi prognozami apelujemy do mieszkańców o czujność i zwracanie uwagi na kolejne komunikaty - informują władze miasta.

Jeszcze wczoraj wieczorem stan wody był poniżej stanu ostrzegawczego, ale niesprzyjające warunki pogodowe, szczególnie silny wiatr północno-zachodni spowodowały, że do Elbląga szybko powróciła cofka - wiatr wpycha wodę do rzeki Elbląg od strony Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej.

Synoptycy zapowiadają do środy silny wiatr, zamiecie śnieżne i intensywne opady śniegu.

 

Aktualizacja po godz. 9:

W związku z sytuacją pogodową miasto wydało komunikat:

W związku z przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Elbląg (610 cm), dalszym trendem wzrostowym i niekorzystnymi prognozami związanymi z silnym północno – zachodnim wiatrem, Prezydent Michał Missan wprowadził 30.12.2025 od godz. 08.00 na terenie miasta alarm przeciwpowodziowy.

Aktualna sytuacja, prognozy i zagrożenia, a także stan przygotowania służb do ewentualnych działań przeciwpowodziowych oraz zasoby sprzętowe i kadrowe omówione zostały podczas porannego posiedzenia Miejskiego Zespołu Kryzysowego, które odbyło się w Urzędzie Miejskim.

Oprócz rękawów przeciwpowodziowych, które już w sobotę zostały rozłożone w najbardziej newralgicznych punktach, przygotowywane są worki z piaskiem. Będą one dostępne również dla mieszkańców terenów położonych w sąsiedztwie rzeki. O godzinie i miejscach odbioru worków poinformujemy w kolejnym komunikacie.

Do mieszkańców apelujemy o ostrożność i niezbliżanie się do rzeki. Prosimy również o śledzenie informacji na temat sytuacji pogodowej. Przypominamy, aby w sytuacjach zagrożenia dzwonić na numer alarmowy – 112. W Elblągu działa również całodobowe Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem tel. 55 239-30-40, 55 239-30-41.

