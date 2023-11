Elbląski walec znowu miażdży

Elbląscy koszykarze zdjęli dziś chojnicką lokomotywę z torów i delikatnie postawili obok. A następnie odjechali w siną dal. Tak metaforycznie można opisać dzisiejsze starcie Basketballu Elbląg z Kolejarzem Chojnice.

Wynik może sugerować, że niniejszy opis dotyczy meczu ligi szkolnej, gdzie chłopaki z 8C grali z 1A. Ale to naprawdę był mecz pomorsko - warmińsko - mazurskiej III ligi koszykówki, w którym Elbasket podejmował chojnickiego Kolejarza. Goście są jedną ze słabszych drużyn naszej grupy, ale tego co zrobili na parkiecie podopieczni Arkadiusza Majewskiego mało kto się spodziewał. Chociaż po ubiegłotygodniowym meczu z Trójeczką w Olsztynie można się po elblążanach spodziewać wszystkiego.

Zgodnie z planem zaczęli gospodarze. Goście pierwszy punkt zdobyli dopiero w czwartej minucie, przy stanie 9:0. A elblążanie jak lokomotywa z wiersza Juliana Tuwima „I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej, I dudni, i stuka, łomoce i pędzi, A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na wprost!“ Trudno opisywać 10 minut, które zakończyło się wynikiem 36 do 10. Pierwsza część meczu zakończyła się celną trójką Przemysława Zamojskiego. W drugiej kwarcie wcale nie było lepiej. Elblążanie górowali nad rywalami we wszystkich aspektach. Rzut niecelny, to zbiórka i próbujemy jeszcze raz. Warto zwrócić uwagę na nieustępliwość gospodarzy. Ataki chojniczan często kończyły się stratą. Elblążanie powiększali przewagę wykorzystując zagubienie gości. Na przerwę zawodnicy schodzili przy stanie 66:19.

Kibice na trybunach mogli zastanawiać się nad dwoma kwestiami. Kto i kiedy rzuci setny punkt. I ile oczek ponad 100 zdobędą elblążanie. Punkt nr 100 trafił Aleksander Klonowski na sekundy przed zakończeniem trzeciej kwarty. Ostatecznie elblążanie rzucili 131 oczek. Najwięcej: Przemysław Zamojski - 21 oraz Kacper Jastrzębski i Dominik Pawlak - po 19. Dotychczas najwięcej oczek podczas jednego meczu rzucili koszykarze olsztyńskiej Trójeczki. W derbach Olsztyna pokonali Junior Basket Club 144:69? Czy elblążanie będą chcieli pobić ten rekord?

- Bicie rekordów to nie jest nasz główny cel, trzeba się skupić na wygrywaniu. Ale jeżeli wygranej może towarzyszyć pobicie jakiegoś rekordu, to czemu nie? Na pewno będziemy walczyć, żeby to się udało. Co do samego meczu, to nie był to jakiś wymagający. Zrobiliśmy swoje. Fajnie, że udało się porotować całym składem, wszyscy rzucili punkty. - mówił Kacper Jastrzębski, zdobywca 19 punktów.

W następnej kolejce elblążanie zagrają w Olsztynie z miejscowym Junior Basket Clubem.

Basketball Elbląg - Kolejarz Chojnice 131:51 (36:10, 30:9, 35:18, 30:14)

Basketball Elbląg: Zamojski 21, Pawlak 19, Jastrzębski 19, Prokurat 16, Budziński 13, Sokalski 11, Klonowski 10, Koniczek 7, Bałabuch 6, Krakowski 4, Szuszkiewicz 3, Niburski 2