Elblążanie jadą 780 km dla miasta

Upał, setki kilometrów w nogach i walka z własnymi słabościami. W piątkowy(19 czerwca) wieczór wystartował wyjątkowy maraton rowerowy z okazji 780 rocznicy nadania Elblągowi praw miejskich. Zobacz zdjęcia ze startu.

780 kilometrów to mniej więcej dystans z Elbląga do Radomia i z powrotem. Taki imponujący dystans postanowiła pokonać grupa Elblążan, aby w wyjątkowy sposób uczcić 780. rocznicę nadania naszemu miastu praw miejskich. Cykliści nie jechali jednak w kierunku Mazowsza, lecz zaplanowali dwie pętle: pierwszą po województwie warmińsko-mazurskim, a drugą po malowniczych Kaszubach.

– Pierwowzorem tego maratonu był rajd sprzed kilkunastu lat pod nazwą „Trzy siódemki”, w którym jechaliśmy z okazji 777. lecia powstania miasta – wspomina Marek Kamm, główny organizator wydarzenia. – Wyznaczyłem dwa kółka w taki sposób, aby start i meta znajdowały się w Elblągu. W ten sposób chcemy uczcić przypadający w tym roku jubileusz.

To nie jest typowy wyścig na czas, lecz ogromne wyzwanie kondycyjne. Rowerzyści w trasę wyruszyli w piątek (19 czerwca) kilka minut po godzinie 20. Ich pierwszym celem były Raczki Elbląskie, skąd udali się w dalszą drogę po naszym województwie. Głównym celem było po prostu przejechanie całego dystansu. Uczestnicy mieli do wyboru dwa warianty: krótszy (430 km) – jedno kółko po Warmii i Mazurach, oraz dłuższy – 780 km, z drugą pętlą po Kaszubach.

– To nie jest dystans dla kogoś, kto dopiero kupił rower i zaczął jeździć. W trasę ruszają bardzo doświadczone osoby – wyjaśnia Marek Kamm. – Każdy, kto ukończy rajd, dostanie pamiątkowy medal. Dla większości uczestników to ogromne wyzwanie, tym bardziej że pogoda raczej nie będzie nam sprzyjać – synoptycy zapowiadają upały.

W grupie rowerzystów i kibiców dominował jednak optymizm. Niemal wszyscy mówili, że o powodzeniu decyduje odpowiednie nastawienie. W wielkim skrócie: po 200 kilometrach to „głowa jedzie” i to nastawienie psychiczne decyduje o sukcesie lub jego braku.

Pamiątkowe zdjęcie przed startem (fot. SM)

– 780 kilometrów to jest naprawdę dużo. Wiem, bo w przeszłości przejechałem dystans 1000 kilometrów. Jakby nie patrzeć, jest to ogromne wyzwanie – mówił Jacek Kaczorowski, elbląski rowerzysta. – Najważniejszą sprawą jest dbanie o siebie i zminimalizowanie ryzyka kontuzji. W sobotę, kiedy słońce zacznie mocno przygrzewać, kluczowe będzie odpowiednie nawodnienie. Trzeba pić jak najwięcej płynów i nie przesadzać z szybkością. Za wolno nie można jechać, za szybko też nie, bo złapią nas skurcze.

– To się okaże, czy to dużo, czy mało. Scenariusz napisze samo życie. Wszystko się może zdarzyć, ale najważniejsze, żeby głowa wytrzymała – dodał Marcin Bąk, kolejny Elblążanin na starcie. – Trzeba dbać o sprzęt. To podstawa. Podczas pewnego maratonu wjechałem w dziurę, uszkodziłem koło i musiałem się wycofać. Jak wsiadam na rower, to nie myślę ani o pogodzie, ani o chorobach czy sprzęcie. Wsiadam i jadę. Trasa jest w miarę prosta. Jeżeli ktoś lubi górki i podjazdy, to ten rajd jest właśnie czymś dla niego.

Paweł Wróbel jedzie tylko jedno kółko, czyli 430 kilometrów.

– Dla kogoś, kto trochę już jeździ, 430 kilometrów to dystans „w sam raz” – mówił Elblążanin, Paweł Wróbel. – Traktuję to jako swoistą rozgrzewkę oraz trening. Za dwa tygodnie jadę 610 km w Pierścieniu 1000 Jezior, który jest dla mnie imprezą docelową w tym roku. Mam taki plan, żeby co roku bić swoje rekordy. Zaczynałem dwa lata temu od 444 kilometrów, rok temu było 500 km. Za dwa lata chcę złamać barierę tysiąca.

Rowerzyści planują pokonać pełne 780 kilometrów do niedzielnego (21 czerwca) wieczoru. Trzymamy kciuki za powodzenie tej wyjątkowej wyprawy!