Elblążanin medalistą Polski w zapasach!

W miniony weekend w Radomiu spotkali się najlepsi zapaśnicy z całego kraju, by rywalizować o tytuł Mistrza Polski Młodzików 2025. Po ciężkich i emocjonujących walkach, szansę na zdobycie brązowego medalu wywalczył sobie Franciszek Piwowarski, reprezentujący KS Olimpia Zapasy Elbląg w kategorii wagowej 68 kg.

Swoją szansę w tzw. "małym finale" Franciszek wykorzystał w 100 procentach, całkowicie dominując swojego przeciwnika i kończąc walkę w niecałe 60 sekund, tym samym sięgając po swój upragniony medal Mistrzostw Polski!

Wielkie gratulacje oraz podziękowania dla trenerów, kolegów z drużyny, sparing partnerów oraz wszystkich, którzy przyczynili się

do sukcesu elblążanina - informuje klub.