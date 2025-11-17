UWAGA!

Elblążanin medalistą Polski w zapasach!

W miniony weekend w Radomiu spotkali się najlepsi zapaśnicy z całego kraju, by rywalizować o tytuł Mistrza Polski Młodzików 2025. Po ciężkich i emocjonujących walkach, szansę na zdobycie brązowego medalu wywalczył sobie Franciszek Piwowarski, reprezentujący KS Olimpia Zapasy Elbląg w kategorii wagowej 68 kg.

Swoją szansę w tzw. "małym finale" Franciszek wykorzystał w 100 procentach, całkowicie dominując swojego przeciwnika i kończąc walkę w niecałe 60 sekund, tym samym sięgając po swój upragniony medal Mistrzostw Polski!

Wielkie gratulacje oraz podziękowania dla trenerów, kolegów z drużyny, sparing partnerów oraz wszystkich, którzy przyczynili się
       do sukcesu elblążanina - informuje klub.

Olimpia Elbląg

