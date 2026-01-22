Elblążanka jedzie na zimowe igrzyska olimpijskie!

Polska otrzymała dodatkowe miejsca na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie. Dzięki temu na zawody pojedzie rywalizująca w short tracku Kamila Sellier (z domu Stormowska), wychowanka Orła Elbląg!

- W wyniku relokacji biało-czerwoni uzyskali dodatkowe miejsce przy biegu na 1500 m. Dzięki temu na igrzyska olimpijskie może pojechać jedna zawodniczka więcej. Wiemy już, że na tej podstawie swoją szansę otrzyma Kamila Sellier (z domu Stormowska) – informuje TVP Sport.

Kamila Sellier pochodzi z Elbląga, jest wychowanką miejscowego Orła, obecnie reprezentuje Stoczniowca Gdańsk. W tym roku skończy 26 lat, to będą jej drugie igrzyska, cztery lata temu startowała w Pekinie. Na swoim koncie ma już takie sukcesy jak miejsce na podium Pucharu Świata, srebrny medal w drużynie na Mistrzostwach Europy w short tracku oraz wicemistrzostwo świata w sztafecie z 2025 r.