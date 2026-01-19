Ferie z dmuchanymi torami w CRW Dolinka

Zimowa przerwa od szkoły to idealny moment, by postawić na ruch i dobrą zabawę. Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka przygotowało na ferie atrakcję, która niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem – dmuchane tory przeszkód na basenie. Od poniedziałku 19 stycznia aż do niedzieli 1 lutego odwiedzający będą mogli z nich korzystać w ramach zwykłego biletu wstępu.

Kolorowe dmuchańce pojawią się zarówno w strefie rekreacyjnej (mały basen), jak i na basenie sportowym, dzięki czemu coś dla siebie znajdą zarówno młodsi uczestnicy, jak i starsi miłośnicy wodnych wyzwań. Tory przeszkód to połączenie aktywności fizycznej i świetnej zabawy, która dostarcza mnóstwa emocji bez względu na wiek.

Nad bezpieczeństwem użytkowników czuwać będą ratownicy, a dla osób mniej pewnych w wodzie dostępne będą kamizelki asekuracyjne. Dmuchane tory przeszkód na Dolince będą dostępne codziennie w godzinach 6:00–22:00, od 19 stycznia do 1 lutego, bez dodatkowych opłat – wystarczy standardowy bilet na basen.

Bezpłatne zajęcia z MOSiR-em

Ferie zimowe z MOSiR-em to nie tylko atrakcje na Dolince. Wspólnie z elbląskimi klubami sportowymi przygotowano szeroką ofertę bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży. W programie znalazły się m.in. treningi piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, judo oraz tenisa stołowego.

Od poniedziałku do piątku uczestnicy ferii mogą również korzystać z bezpłatnych ślizgawek na lodowisku Helena oraz torze Kalbar, a także zajęć wodnych organizowanych na Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej.

Szczegółowy harmonogram ferii oraz wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie mosir.elblag.eu.