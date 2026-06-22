Tak podziękują mu za lata pracy dla miasta

Na najbliżej sesji radni Fromborka mają zdecydować o nadaniu honorowego obywatelstwa ks. prał. kan. dr Jackowi Wojtkowskiemu, dyrektorowi Muzeum Pomnika Historii „Frombork - zespół katedralny”. Dzięki niemu przeprowadzono tam liczne prace konserwatorskie.

Ks. dr Jacek Wojtkowski jest uznawany za jedną z osób, które w ostatnich latach najmocniej wpłynęły na ochronę i promocję dziedzictwa Fromborka. Od 2012 r. jest proboszczem parafii archikatedralnej, a wcześniej i równolegle zajmował się ochroną zabytków jako archidiecezjalny konserwator. Na sesji 23 czerwca fromborscy radni mają zdecydować o nadaniu mu honorowego obywatelska tego miasta. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, którą mają podjąć, jego działalność duszpasterska, społeczna, organizacyjna i konserwatorska w istotny sposób przyczyniła się do zachowania, ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego miasta. Jak czytamy, dzięki jego zaangażowaniu przeprowadzono liczne prace remontowe, konserwatorskie i inwestycyjne na terenie Wzgórza Katedralnego, obejmujące m.in. katedrę, Nowy Pałac Biskupi, Wozownię, Pałac Ferbera, Kapitularz, Wieżę Radziejowskiego, mury obronne oraz inne cenne obiekty zabytkowe. Zrealizowano także projekt „Frombork – zespół katedralny – konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego.