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Tak podziękują mu za lata pracy dla miasta

 Elbląg, ks. prał. kan. dr Jacek Wojtkowski,
ks. prał. kan. dr Jacek Wojtkowski, fot. Michał Skroboszewski

Na najbliżej sesji radni Fromborka mają zdecydować o nadaniu honorowego obywatelstwa ks. prał. kan. dr Jackowi Wojtkowskiemu, dyrektorowi Muzeum Pomnika Historii „Frombork - zespół katedralny”. Dzięki niemu przeprowadzono tam liczne prace konserwatorskie.

Ks. dr Jacek Wojtkowski jest uznawany za jedną z osób, które w ostatnich latach najmocniej wpłynęły na ochronę i promocję dziedzictwa Fromborka. Od 2012 r. jest proboszczem parafii archikatedralnej, a wcześniej i równolegle zajmował się ochroną zabytków jako archidiecezjalny konserwator. Na sesji 23 czerwca fromborscy radni mają zdecydować o nadaniu mu honorowego obywatelska tego miasta. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, którą mają podjąć, jego działalność duszpasterska, społeczna, organizacyjna i konserwatorska w istotny sposób przyczyniła się do zachowania, ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego miasta. Jak czytamy, dzięki jego zaangażowaniu przeprowadzono liczne prace remontowe, konserwatorskie i inwestycyjne na terenie Wzgórza Katedralnego, obejmujące m.in. katedrę, Nowy Pałac Biskupi, Wozownię, Pałac Ferbera, Kapitularz, Wieżę Radziejowskiego, mury obronne oraz inne cenne obiekty zabytkowe. Zrealizowano także projekt „Frombork – zespół katedralny – konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego.

- Szczególne znaczenie dla miasta miały działania zmierzające do zachowania i popularyzacji dziedzictwa historycznego oraz religijnego Fromborka. Dzięki staraniom ks. Jacka Wojtkowskiego katedra fromborska otrzymała w 2023 r. nagrodę „Zabytek Zadbany” w kategorii „za właściwe użytkowanie i stałą opiekę nad zabytkami”. Podejmowane przez niego inicjatywy przyczyniły się do poprawy estetyki Wzgórza Katedralnego i jego otoczenia oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta. Istotnym elementem działalności księdza jest również aktywność na rzecz rozwoju życia kulturalnego i edukacyjnego. Organizowane festiwale naukowo-artystyczne, konferencje naukowe, koncerty, wystawy i warsztaty artystyczne wzbogacają ofertę kulturalną miasta, integrują mieszkańców oraz promują Frombork w kraju i za granicą – możemy przeczytać w uzasadnieniu uchwały przyznającej honorowe obywatelstwo.


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