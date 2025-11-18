Filmowe podsumowanie XI Elbląskiego Biegu Niepodległości

Za nami XI Elbląski Bieg Niepodległości – wydarzenie, które ponownie pokazało, jak silna i różnorodna jest biegowa społeczność naszego miasta. Tegoroczna edycja przyciągnęła uwagę blisko 1700 uczestników w każdym wieku, a jej najważniejsze momenty prezentujemy w oficjalnym filmie podsumowującym.

- Bieg jest nieodłączonym elementem obchodów odzyskania Niepodległości w naszym mieście i wydarzeniem, które łączy pokolenia. Podczas tej edycji najmłodsza uczestniczka miała 3 miesiące, a najstarszy zawodnik 77 lat. Biegać może każdy i to najlepszy na to dowód. Cieszy nas również fakt, że przyjeżdżają do nas uczestnicy z różnych zakątków Polski, dzięki czemu bieg ma również promocyjny charakter dla Elbląga - mówi Marek Kucharczyk, dyrektor MOSiR Elbląg.

Mały Bieg Niepodległości okazał się rekordowy. Na starcie stanęło 850 młodych uczestników – 497 chłopców i 471 dziewczynek – co jest najwyższą frekwencją w historii tego wydarzenia. Dynamika, emocje i sportowa energia najmłodszych ponownie stworzyły wyjątkową atmosferę na starcie. W Biegu Głównym na 10 km rywalizowało 585 mężczyzn i 288 kobiet. Zwycięzcą został Damian Błaut z Ostródy, który osiągnął znakomity czas 31:50. W rywalizacji pań najszybsza okazała się Monika Danelska z Ostródy, finiszując w czasie 39:19:10. W zmaganiach sztafet wystartowało 60 zespołów, a najlepszy wynik uzyskała elbląska drużyna HTT Open Balance Fast w składzie Kacper Ruda, Damian Dziwisz, Maciej Macijewicz, która ukończyła bieg z rezultatem 38:25.

Organizacja tegorocznej edycji była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu instytucji i firm wspierających wydarzenie. Dziękujemy Prezydentowi, Sponsorom i Partnerom za współpracę oraz wszystkim uczestnikom i kibicom za stworzenie niezwykłego, sportowego święta. Już teraz zapraszamy na XII odsłonę biegu.

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Sponsorzy Strategiczni: ML Polyolefins, Stella Green, Studio Łazienkowe Awangarda, Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Sponsorzy i Partnerzy: HADM Gramatowski, Centrum Handlowe Ogrody, Okna Tufe, Centrum Ubezpieczeń Expert, 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie – 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Depil Concept, Centrum Sztuki Galeria EL, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Hotel Kahlberg, Centrum Poligraficzne i Reklamowe Reproskan,16 Żuławski Pułk Logistyczny Obrońców Westerplatte.