Funkcjonowanie obiektów sportowych w okresie świąteczno-noworocznym

Fot. MOSiR

W związku z okresem Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu informuje o zmianach w funkcjonowaniu obiektów sportowych oraz godzinach zajęć w ramach Aktywuj się z MOSiR-em.

LODOWISKO HELENA 22 grudnia (pon.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40 Joga ODWOŁANA 23 grudnia (wt.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40 Nauka jazdy na łyżwach, Pilates i Zumba ODWOŁANE 24 grudnia (śr.) – NIECZYNNE 25 grudnia (czw.) – NIECZYNNE 26 grudnia (pt.) – 15:30, 16:40 FitStep i Turbo Spalanie ODWOŁANE 27 grudnia (sob.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40 Nauka jazdy na łyżwach, Zumba Kids i Zumba ODWOŁANE 28 grudnia (niedz.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40 29 grudnia (pon.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40 Joga ODWOŁANA 30 grudnia (wt.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40 Nauka jazdy na łyżwach – ODWOŁANE; Pilates tylko godz. 18:15 i Zumba tylko godz. 19:30 do 21:00 (wyjątkowo zajęcia potrwają 90 minut) 31 grudnia (śr.) – 10:00, 11:10 Joga, Turbo Spalanie, FitStep ODWOŁANE 1 stycznia (czw.) – NIECZYNNE 2 stycznia (pt.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40 Turbo Spalanie i FitStep ODWOŁANE 3 stycznia (sob.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40 Nauka jazdy na łyżwach. Zumba Kids ODWOŁANE 4 stycznia (niedz.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40 5 stycznia (pon.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40 6 stycznia (wt.) – NIECZYNNE CENTRUM REKREACJI WODNEJ DOLINKA 24 grudnia (śr.) – NIECZYNNE 25 grudnia (czw.) – NIECZYNNE 26 grudnia (pt.) – 14:00-22:00 27-30 grudnia (sob.-wt.) – 6:00-22:00 31 grudnia (śr.) – 6:00-12:00 Poranki Aqua Fitness oraz Aqua Senior ODWOŁANE 1 stycznia (czw.) – NIECZYNNE 6 stycznia (wt.) – 6-22 Aqua Fitness ODWOŁANY KRYTA PŁYWALNIA 19 grudnia (pt.) – 15:00-22:00 20 grudnia (sob.) – 8:00-18:00 22-23 grudnia (pon.-wt.) – 15:00-22:00 24-26 grudnia (śr.-pt.) – NIECZYNNE 27 grudnia (sob.) – 8:00-13:00 28 grudnia (niedz.) – NIECZYNNE 29-30 grudnia (pon.-wt.) – 15:00-22:00 31 grudnia (śr.) – NIECZYNNE 1 stycznia (czw.) – NIECZYNNE 2 stycznia (pt.) – 8:00-10:00 oraz 15:00-22:00 3 stycznia (sob.) – 8:00-18:00 4 stycznia (niedz.) – NIECZYNNE 5 stycznia (pon.) – 8:00-10:00 oraz 15:00-22:00 6 stycznia (wt.) – NIECZYNNE Nauka pływania MOSiR – przerwa od 22 grudnia (pon.) do 6 stycznia (wt.). TOR KALBAR 22 grudnia (pon.) – 12:00, 14:00, 18:30 23 grudnia (wt.) – 12:00, 14:00, 18:30 24 grudnia (śr.) – NIECZYNNE 25 grudnia (czw.) – NIECZYNNE 26 grudnia (pt.) – 14:00, 16:30, 18:30 27 grudnia (sob.) – 12:00, 14:00, 16:30, 18:30 28 grudnia (niedz.) – 12:00, 14:00, 16:30, 18:30 29 grudnia (pon.) – 12:00, 14:00, 18:30 30 grudnia (wt.) – 12:00, 14:00, 18:30 31 grudnia (śr.) – 12:00 1 stycznia (czw.) – NIECZYNNE 2 stycznia (pt.) – zawody łyżwiarskie 3 stycznia (sob.) – zawody łyżwiarskie 4 stycznia (niedz.) – 16:30, 18:30 5 stycznia (pon.) – 12:00, 14:00, 16:30, 18:30 6 stycznia (wt.) – NIECZYNNE

MOSiR