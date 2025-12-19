UWAGA!

----

Funkcjonowanie obiektów sportowych w okresie świąteczno-noworocznym

 Elbląg, Funkcjonowanie obiektów sportowych w okresie świąteczno-noworocznym
Fot. MOSiR

W związku z okresem Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu informuje o zmianach w funkcjonowaniu obiektów sportowych oraz godzinach zajęć w ramach Aktywuj się z MOSiR-em.

LODOWISKO HELENA

22 grudnia (pon.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40

Joga ODWOŁANA

23 grudnia (wt.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40

Nauka jazdy na łyżwach, Pilates i Zumba ODWOŁANE

24 grudnia (śr.) – NIECZYNNE

25 grudnia (czw.) – NIECZYNNE

26 grudnia (pt.) – 15:30, 16:40

FitStep i Turbo Spalanie ODWOŁANE

27 grudnia (sob.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40

Nauka jazdy na łyżwach, Zumba Kids i Zumba ODWOŁANE

28 grudnia (niedz.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40

29 grudnia (pon.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40

Joga ODWOŁANA

30 grudnia (wt.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40

Nauka jazdy na łyżwach – ODWOŁANE; Pilates tylko godz. 18:15 i Zumba tylko godz. 19:30 do 21:00 (wyjątkowo zajęcia potrwają 90 minut)

31 grudnia (śr.) – 10:00, 11:10

Joga, Turbo Spalanie, FitStep ODWOŁANE

1 stycznia (czw.) – NIECZYNNE

2 stycznia (pt.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40

Turbo Spalanie i FitStep ODWOŁANE

3 stycznia (sob.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40

Nauka jazdy na łyżwach. Zumba Kids ODWOŁANE

4 stycznia (niedz.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40

5 stycznia (pon.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40

6 stycznia (wt.) – NIECZYNNE

 

CENTRUM REKREACJI WODNEJ DOLINKA

24 grudnia (śr.) – NIECZYNNE

25 grudnia (czw.) – NIECZYNNE

26 grudnia (pt.) – 14:00-22:00

27-30 grudnia (sob.-wt.) – 6:00-22:00

31 grudnia (śr.) – 6:00-12:00

Poranki Aqua Fitness oraz Aqua Senior ODWOŁANE

1 stycznia (czw.) – NIECZYNNE

6 stycznia (wt.) – 6-22

Aqua Fitness ODWOŁANY

 

KRYTA PŁYWALNIA

19 grudnia (pt.) – 15:00-22:00

20 grudnia (sob.) – 8:00-18:00

22-23 grudnia (pon.-wt.) – 15:00-22:00

24-26 grudnia (śr.-pt.) – NIECZYNNE

27 grudnia (sob.) – 8:00-13:00

28 grudnia (niedz.) – NIECZYNNE

29-30 grudnia (pon.-wt.) – 15:00-22:00

31 grudnia (śr.) – NIECZYNNE

1 stycznia (czw.) – NIECZYNNE

2 stycznia (pt.) – 8:00-10:00 oraz 15:00-22:00

3 stycznia (sob.) – 8:00-18:00

4 stycznia (niedz.) – NIECZYNNE

5 stycznia (pon.) – 8:00-10:00 oraz 15:00-22:00

6 stycznia (wt.) – NIECZYNNE

Nauka pływania MOSiR – przerwa od 22 grudnia (pon.) do 6 stycznia (wt.).

 

TOR KALBAR

22 grudnia (pon.) – 12:00, 14:00, 18:30

23 grudnia (wt.) – 12:00, 14:00, 18:30

24 grudnia (śr.) – NIECZYNNE

25 grudnia (czw.) – NIECZYNNE

26 grudnia (pt.) – 14:00, 16:30, 18:30

27 grudnia (sob.) – 12:00, 14:00, 16:30, 18:30

28 grudnia (niedz.) – 12:00, 14:00, 16:30, 18:30

29 grudnia (pon.) – 12:00, 14:00, 18:30

30 grudnia (wt.) – 12:00, 14:00, 18:30

31 grudnia (śr.) – 12:00

1 stycznia (czw.) – NIECZYNNE

2 stycznia (pt.) – zawody łyżwiarskie

3 stycznia (sob.) – zawody łyżwiarskie

4 stycznia (niedz.) – 16:30, 18:30

5 stycznia (pon.) – 12:00, 14:00, 16:30, 18:30

6 stycznia (wt.) – NIECZYNNE

MOSiR

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Sport

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 