Funkcjonowanie obiektów sportowych w okresie świąteczno-noworocznym
W związku z okresem Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu informuje o zmianach w funkcjonowaniu obiektów sportowych oraz godzinach zajęć w ramach Aktywuj się z MOSiR-em.
LODOWISKO HELENA
22 grudnia (pon.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40
Joga ODWOŁANA
23 grudnia (wt.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40
Nauka jazdy na łyżwach, Pilates i Zumba ODWOŁANE
24 grudnia (śr.) – NIECZYNNE
25 grudnia (czw.) – NIECZYNNE
26 grudnia (pt.) – 15:30, 16:40
FitStep i Turbo Spalanie ODWOŁANE
27 grudnia (sob.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40
Nauka jazdy na łyżwach, Zumba Kids i Zumba ODWOŁANE
28 grudnia (niedz.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40
29 grudnia (pon.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40
Joga ODWOŁANA
30 grudnia (wt.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40
Nauka jazdy na łyżwach – ODWOŁANE; Pilates tylko godz. 18:15 i Zumba tylko godz. 19:30 do 21:00 (wyjątkowo zajęcia potrwają 90 minut)
31 grudnia (śr.) – 10:00, 11:10
Joga, Turbo Spalanie, FitStep ODWOŁANE
1 stycznia (czw.) – NIECZYNNE
2 stycznia (pt.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40
Turbo Spalanie i FitStep ODWOŁANE
3 stycznia (sob.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40
Nauka jazdy na łyżwach. Zumba Kids ODWOŁANE
4 stycznia (niedz.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40
5 stycznia (pon.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40
6 stycznia (wt.) – NIECZYNNE
CENTRUM REKREACJI WODNEJ DOLINKA
24 grudnia (śr.) – NIECZYNNE
25 grudnia (czw.) – NIECZYNNE
26 grudnia (pt.) – 14:00-22:00
27-30 grudnia (sob.-wt.) – 6:00-22:00
31 grudnia (śr.) – 6:00-12:00
Poranki Aqua Fitness oraz Aqua Senior ODWOŁANE
1 stycznia (czw.) – NIECZYNNE
6 stycznia (wt.) – 6-22
Aqua Fitness ODWOŁANY
KRYTA PŁYWALNIA
19 grudnia (pt.) – 15:00-22:00
20 grudnia (sob.) – 8:00-18:00
22-23 grudnia (pon.-wt.) – 15:00-22:00
24-26 grudnia (śr.-pt.) – NIECZYNNE
27 grudnia (sob.) – 8:00-13:00
28 grudnia (niedz.) – NIECZYNNE
29-30 grudnia (pon.-wt.) – 15:00-22:00
31 grudnia (śr.) – NIECZYNNE
1 stycznia (czw.) – NIECZYNNE
2 stycznia (pt.) – 8:00-10:00 oraz 15:00-22:00
3 stycznia (sob.) – 8:00-18:00
4 stycznia (niedz.) – NIECZYNNE
5 stycznia (pon.) – 8:00-10:00 oraz 15:00-22:00
6 stycznia (wt.) – NIECZYNNE
Nauka pływania MOSiR – przerwa od 22 grudnia (pon.) do 6 stycznia (wt.).
TOR KALBAR
22 grudnia (pon.) – 12:00, 14:00, 18:30
23 grudnia (wt.) – 12:00, 14:00, 18:30
24 grudnia (śr.) – NIECZYNNE
25 grudnia (czw.) – NIECZYNNE
26 grudnia (pt.) – 14:00, 16:30, 18:30
27 grudnia (sob.) – 12:00, 14:00, 16:30, 18:30
28 grudnia (niedz.) – 12:00, 14:00, 16:30, 18:30
29 grudnia (pon.) – 12:00, 14:00, 18:30
30 grudnia (wt.) – 12:00, 14:00, 18:30
31 grudnia (śr.) – 12:00
1 stycznia (czw.) – NIECZYNNE
2 stycznia (pt.) – zawody łyżwiarskie
3 stycznia (sob.) – zawody łyżwiarskie
4 stycznia (niedz.) – 16:30, 18:30
5 stycznia (pon.) – 12:00, 14:00, 16:30, 18:30
6 stycznia (wt.) – NIECZYNNE