Grad goli i liderzy bez hamulców

Aż 105 bramek padło podczas trzeciej i czwartej kolejki Elbląskiej Ligi Podwórkowej. Liderzy nie zwalniają tempa, coraz wyraźniej zaznaczając swoją przewagę, ale emocji nie zabrakło także w środku tabeli. Wakacyjne granie ponownie dostarczyło wielu bramek i kilku wyników, które mogą mieć duże znaczenie w walce o czołowe miejsca.

- Poziom ligi naprawdę pozytywnie zaskakuje. Widać, że chłopcy walczą o każdą piłkę i każdy centymetr boiska, a w ich oczach jest prawdziwa sportowa rywalizacja. Najbardziej cieszy, że spotykają się tutaj różne piłkarskie środowiska. Są drużyny złożone z zawodników trenujących na co dzień, są zespoły mieszane, a nie brakuje też ekip tworzonych przez kolegów z jednego osiedla. Wielu uczestników nie jest związanych z żadnym klubem, a mimo to prezentują naprawdę wysoki poziom. Mamy nawet zawodnika, który na co dzień występuje w Centralnej Lidze Juniorów z zespołu z Trójmiasta i specjalnie przyjeżdża na każdą kolejkę, bo po prostu spodobała mu się atmosfera tych rozgrywek. To chyba najlepsza reklama naszej ligi - podkreśla Grzegorz Żak, jeden z organizatorów ELP.

Trzecia kolejka

Na boisku przy ul. Grottgera rozegrano kolejną serię spotkań Elbląskiej Ligi Podwórkowej organizowanej przez EL Futbol. W sześciu meczach padło aż 61 bramek, a kilka wyników pokazało, że niektóre zespoły zaczynają wchodzić na naprawdę wysokie obroty. Największe wrażenie zrobiło El Lambados, które rozbiło Bonzo Academy aż 16:2. W grupie A wysokie zwycięstwo odniosła także FC Polonia, pokonując FC Troll Face 9:0. FC Stok bez większych problemów poradził sobie z FC Gronowo, wygrywając 6:1. W grupie B ZKS Icons potwierdził, że nieprzypadkowo przewodzi tabeli, pokonując Cold Goaciki 7:1. Najwięcej emocji przyniosły dwa pozostałe spotkania. FC Ponton odniósł pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach po wygranej 6:5 z Żelaznym Elblągiem, a Curacao FC zremisowało z THC Chemol 4:4.

Wyniki 3. kolejki

FC Stok – FC Gronowo 6:1

Bramki: P. Podborowski (2), F. Strąk, M. Kowalski, O. Sokołowski, M. Nadolny – S. Karpiuk

MVP meczu: P. Podborowski (FC Stok)

ZKS Icons – Cold Goaciki 7:1

Bramki: O. Mazowita (5), K. Cieślak (2) – M. Bogdanowicz

MVP meczu: O. Mazowita (ZKS Icons)

FC Ponton – Żelazny Legion 6:5

Bramki: Sz. Szpociński (4), T. Tocha, J. Gójski – D. Szwarc (3), M. Szwarc, O. Miszałtowski

MVP meczu: Sz. Szpociński (FC Ponton)

Troll Face – FC Polonia 0:9

Bramki: A. Zarzycki (4), K. Śliwa (3), W. Szeremiuk, D. Piotrak

MVP meczu: A. Zarzycki (FC Polonia)

Curacao FC – THC Chemol 4:4

Bramki: A. Czapski, M. Karpiński, M. Tkaczuk, S. Krypel – Sz. Dziewiałtowicz (3), K. Mykita

MVP meczu: Sz. Dziewiałtowicz (THC Chemol)

El Lambados – Bonzo Academy 16:2

Bramki: O. Strzelecki (5), K. Jabłecki (4), A. Andryszczyk (2), K. Jakimowicz, Sz. Zbaraszewski, M. Karabela, M. Rejewski – M. Seniuk, S. Bartościński

MVP meczu: O. Strzelecki (El Lambados)

Tabela po 3. kolejce

Grupa A

El Lambados 9 pkt, 32:4

FC Polonia 6 pkt, 15:6

FC Stok 6 pkt, 10:7

Bonzo Academy 3 pkt, 9:20

FC Troll Face 3 pkt, 3:22

FC Gronowo 0 pkt, 4:14

Grupa B

ZKS Icons 9 pkt, 23:3

THC Chemol 7 pkt, 12:8

Curacao FC 4 pkt, 10:10

FC Ponton 3 pkt, 10:13

Cold Goaciki 3 pkt, 7:15

Żelazny Elbląg 0 pkt, 9:22

Czwarta kolejka

Po strzeleckim festiwalu z poprzedniej serii przyszło nieco spokojniejsze granie, ale wysokich wyników ponownie nie zabrakło. Przede wszystkim liderzy po raz kolejny pokazali, że zatrzymanie ich nie będzie łatwym zadaniem. El Lambados zaprezentował kolejny ofensywny pokaz, rozbijając FC Gronowo aż 14:0 i pozostając jedynym zespołem z kompletem punktów w grupie A. FC Polonia pewnie ograła Bonzo Academy 7:0, natomiast jedyny remis w tej grupie padł w meczu FC Stok z FC Troll Face (3:3). W grupie B czwarte zwycięstwo z rzędu zanotował ZKS Icons, rozbijając FC Ponton 10:2. THC Chemol wygrało z Cold Goacikami 2:1 i nadal pozostaje w pościgu za liderem. Curacao FC pokonało Żelazny Elbląg 2:0, umacniając się na trzeciej pozycji.

Wyniki 4. kolejki

FC Stok – FC Troll Face 3:3

Bramki: F. Przygodziński, M. Kowalski, bramka samobójcza – F. Markowski (2), O. Szyfelbajn

MVP meczu: O. Szyfelbajn (FC Troll Face)

FC Ponton – ZKS Icons 2:10

Bramki: R. Moszczyński, G. Myślicki – O. Mazowita (4), K. Cieślak (3), N. Orłowski, B. Roszkowski, D. Fercho

MVP meczu: K. Cieślak (ZKS Icons)

Bonzo Academy – FC Polonia 0:7

Bramki: A. Zarzycki (2), K. Koszołko (2), K. Śliwa, P. Chwoszcz, M. Koszołko

MVP meczu: K. Koszołko (FC Polonia)

THC Chemol – Cold Goaciki 2:1

Bramki: Sz. Dziewiałtowicz, bramka samobójcza – bramka samobójcza

MVP meczu: F. Sambor (Cold Goaciki)

Żelazny Legion – Curacao FC 0:2

Bramki: S. Krypel (2)

MVP meczu: S. Krypel (Curacao FC)

FC Gronowo – El Lambados 0:14

Bramki: K. Jabłecki (4), A. Szuryński (3), M. Rejewski (3), S. Andryszczyk, I. Kutik, Sz. Zbaraszewski, A. Andryszczyk

MVP meczu: A. Szuryński / K. Jabłecki (El Lambados)

Tabela po 4. kolejce

Grupa A

El Lambados 12 pkt, 46:4

FC Polonia 9 pkt, 22:6

FC Stok 7 pkt, 13:10

FC Troll Face 4 pkt, 6:25

Bonzo Academy 3 pkt, 9:27

FC Gronowo 0 pkt, 4:28

Grupa B

ZKS Icons 12 pkt, 33:5

THC Chemol 10 pkt, 14:9

Curacao FC 7 pkt, 12:10

Cold Goaciki 3 pkt, 8:17

FC Ponton 3 pkt, 12:23

Żelazny Elbląg 0 pkt, 9:24