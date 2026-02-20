UWAGA!

----

Groźna kontuzja Kamili Sellier na igrzyskach

 Elbląg, Groźna kontuzja Kamili Sellier na igrzyskach
fot. PKOl

Fatalny dla Kamili Sellier przebieg miał ćwierćfinał short tracku na dystansie 1500 metrów podczas igrzysk olimpijskich. Wychowanka Orła Elbląg była w czołówce, kiedy została podcięta przez rywalkę i uderzona łyżwą w twarz. Zawodniczkę przetransportowano do szpitala.

Dziś (20 lutego) Kamila Sellier startowała na igrzyskach olimpijskich w short tracku na dystansie 1500 metrów. Szósty ćwierćfinał z udziałem Elblążanki (Kamila jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Stormowska rozpoczynała karierę w Orle Elbląg) został przerwany po tym, jak Polka jadąca na trzecim miejscu została podcięta przez reprezentantkę USA. Potem została uderzona łyżwą w twarz. Prawdopodobnie doszło do rozcięcia lewej powieki i policzka oraz naruszona została kość jarzmowa pod oczodołem. Reprezentantka Polski została przewieziona do szpitala.

Pod względem sportowym Polka i Amerykanka zostały zdyskwalifikowane za to, że zbyt ostro walcząc, wywróciły Włoszkę. Wyniki jednak nie są najważniejsze w obliczu poważnej kontuzji Elblążanki. Życzymy pani Kamili szybkiego powrotu do formy.

SM

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Sport

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 