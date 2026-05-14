Hokeiści IKS Atak grali w Paryżu

Drużyna IKS Atak Elbląg zajęła drugie miejsce w turnieju para hokeju w Paryżu. Przegrali jedynie z pierwszym zespołem gospodarzy.

Międzynarodowy turniej para hokeja Sur Glace odbył się w Paryżu w dniach 9-10 maja. Wzięło w nim udział pięć drużyn. Elblążanie ostatecznie zdobyli drugie miejsce uzyskując srebrny medal, ulegając jedynie drużynie Francja 1.

 

Wyniki:

Francja 3 -Polska (IKS ATAK) 0:8

Francja 2 – Polska (IKS ATAK) 1:6

Francja 1 – Polska (IKS ATAK) 2:1

Niemcy – Polska (IKS ATAK) 1:2
      

Klasyfikacja końcowa:

1. Francja 2

2. Polska (IKS ATAK)

3. Niemcy

4. Francja 2

5. Francja 3.

 

Wyjazd był współfinansowany przez elbląski samorząd.


