Hokeiści IKS Atak grali w Paryżu
Drużyna IKS Atak Elbląg zajęła drugie miejsce w turnieju para hokeju w Paryżu. Przegrali jedynie z pierwszym zespołem gospodarzy.
Międzynarodowy turniej para hokeja Sur Glace odbył się w Paryżu w dniach 9-10 maja. Wzięło w nim udział pięć drużyn. Elblążanie ostatecznie zdobyli drugie miejsce uzyskując srebrny medal, ulegając jedynie drużynie Francja 1.
Wyniki:
Francja 3 -Polska (IKS ATAK) 0:8
Francja 2 – Polska (IKS ATAK) 1:6
Francja 1 – Polska (IKS ATAK) 2:1
Niemcy – Polska (IKS ATAK) 1:2
Klasyfikacja końcowa:
1. Francja 2
2. Polska (IKS ATAK)
3. Niemcy
4. Francja 2
5. Francja 3.
Wyjazd był współfinansowany przez elbląski samorząd.
