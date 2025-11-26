Uczniowski Klub Sportowy Wikingowie Elbląg zaprasza mieszkańców na prawdziwe sportowe święto na lodzie. W sobotę, 29 listopada, na Lodowisku Helena odbędzie się I Elbląski Turniej Mini Hokeja. Rywalizacja potrwa od godz. 11 do 16:30, a wstęp dla kibiców będzie bezpłatny.

W rozgrywkach wezmą udział najmłodsi adepci hokeja: chłopcy z rocznika 2016 i młodsi oraz dziewczynki z rocznika 2015 i młodsze. Mimo młodego wieku emocji na tafli na pewno nie zabraknie - mini hokej słynie z szybkiej gry, wielu bramek i nieustannej walki o krążek.

Na lodzie zobaczymy drużyny z kilku ośrodków hokejowych w Polsce. Elbląg reprezentować będą dwa zespoły UKS Wikingowie – Elbląg 1 i Elbląg 2. Do rywalizacji staną także: GAS Olivia, GKS Stoczniowiec, MUKS Sokoły Toruń, AH Legia Warszawa oraz ŁKH Łódź. Dla młodych hokeistów będzie to okazja do sprawdzenia swoich umiejętności na tle rówieśników z innych miast, a dla kibiców - do zobaczenia, jak dynamiczny i widowiskowy potrafi być hokej w wydaniu najmłodszych.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma nie tylko sportowy, ale także wychowawczy i społeczny wymiar. UKS Wikingowie od lat promuje w Elblągu aktywny styl życia, uczy dzieci współpracy w zespole, radzenia sobie z emocjami – zarówno po zwycięstwach, jak i po porażkach – oraz buduje wokół lodowiska silną, zaangażowaną społeczność dzieci, rodziców i trenerów.

Organizatorzy gorąco zachęcają elblążan, by w sobotnie południe zajrzeć na Lodowisko Helena, zabrać ze sobą rodzinę, przyjaciół, szaliki i dobry humor. Głośne, życzliwe kibicowanie będzie dla młodych hokeistów najlepszą nagrodą i motywacją do dalszej pracy.