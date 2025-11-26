Elblążanin przed sądem za bójkę z użyciem noża

We wtorek (25 listopada) przed Sądem Okręgowym w Gdańsku rozpoczął się proces siedmiu mężczyzn oskarżonych o udział w bójce przed nocnym klubem przy ul. Elektryków w tym mieście. Jednym z oskarżonych jest elblążanin Adrian B, który odpowiada za ranienie nożem pięciu osób.

Proces ma wyjaśnić okoliczności bójki, podczas której pięciu mężczyzn zostało rannych od noża. Doszło do niej przed klubem przy ul. Elektryków w Gdańsku 25 lutego 2024 r. w nocy.

Jednym z oskarżonych w procesie jest elblążanin Adrian B. , który odpowiada za udział w bójce i zranienie nożem pięciu osób. Na początkowym etapie postępowania został on aresztowany, obecnie wobec mężczyzny jest stosowany środek prewencyjny w postaci dozoru policji, 50 tys. zł kaucji oraz zabezpieczenia finansowego na majątku. Adrianowi B. grozi od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Pozostali oskarżeni są mieszkańcami Gdańska i okolic, mają od 26 do 31 lat i odpowiadają za udział w bójce.

W tej sprawie oskarżonym jest również obywatel Węgier, który przebywa obecnie w swoim kraju, i w ostatnim czasie usłyszał zarzuty w ramach pomocy prawnej.

Oskarżeni mężczyźni nie przyznają się do zarzucanych im czynów. Do sprawy wrócimy.