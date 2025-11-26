UWAGA!

----

Elblążanin przed sądem za bójkę z użyciem noża

 Elbląg, Osoby zatrzymane w sprawie bójki przed klubem,
Osoby zatrzymane w sprawie bójki przed klubem, fot. Komenda Miejska Policji w Gdańsku

We wtorek (25 listopada) przed Sądem Okręgowym w Gdańsku rozpoczął się proces siedmiu mężczyzn oskarżonych o udział w bójce przed nocnym klubem przy ul. Elektryków w tym mieście. Jednym z oskarżonych jest elblążanin Adrian B, który odpowiada za ranienie nożem pięciu osób.

Proces ma wyjaśnić okoliczności bójki, podczas której pięciu mężczyzn zostało rannych od noża. Doszło do niej przed klubem przy ul. Elektryków w Gdańsku 25 lutego 2024 r. w nocy.

Jednym z oskarżonych w procesie jest elblążanin Adrian B. , który odpowiada za udział w bójce i zranienie nożem pięciu osób. Na początkowym etapie postępowania został on aresztowany, obecnie wobec mężczyzny jest stosowany środek prewencyjny w postaci dozoru policji, 50 tys. zł kaucji oraz zabezpieczenia finansowego na majątku. Adrianowi B. grozi od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Pozostali oskarżeni są mieszkańcami Gdańska i okolic, mają od 26 do 31 lat i odpowiadają za udział w bójce.

W tej sprawie oskarżonym jest również obywatel Węgier, który przebywa obecnie w swoim kraju, i w ostatnim czasie usłyszał zarzuty w ramach pomocy prawnej.

Oskarżeni mężczyźni nie przyznają się do zarzucanych im czynów. Do sprawy wrócimy.

daw

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Prawo i porządek

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Po dwóch latach rozpoczął się proces, ciekawe po jakim czasie w USA lub Anglii ?
  • Nie żebym bronił podejrzanych czy skazanych itp, ale zawsze mnie zastanawiało dlaczego na zdjęciach ci zatrzymani, aresztowani, są ubrani w upokarzający sposób - albo w samych galotach - jak ten powyżej, albo w jakichś szpitalnych spodniach od piżamy o 5 rozmiarów za dużych, albo w jakichś fartuchach czy innych szmatach. Ja rozumiem, że to przestępcy, ale publikowanie ich zdjęć w gaciach jest poniżające.
  • To jest kolejny atak na kościół. Przecież on tylko naśladował
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    2
    Tu jest Polska(2025-11-25)
  • Przecież to są ich gacie takie sobie kupili i w takie się ubrali. Przed obiektyw aparatu też ich nikt nie zapraszał. Nie uważasz że, atakowanie ludzi nożem jest bardziej poniżające niż paradowanie w śmiesznych gaciach.
Reklama
 