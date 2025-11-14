UWAGA!

IKS Atak wraca do gry

 Elbląg, IKS Atak wraca do gry

Już w najbliższą sobotę czeka nas kolejne ligowe starcie — tym razem zmierzymy się z zespołem Volley MGR SIGMA Mrągowo! Rywal z Mrągowa wciąż czeka na swoje pierwsze punkty w tym sezonie, więc z pewnością będzie chciał mocno postawić się na parkiecie.

My jednak jesteśmy zdeterminowani i gotowi, by pokazać pełnię naszych możliwości i sięgnąć po kolejne zwycięstwo w III lidze! Liczymy na Wasz doping i obecność na trybunach — razem walczymy o kolejne punkty!

Wstęp wolny, zapraszamy! Mecz15 listopada o godz. 12 w hali SP w Nowakowie.

