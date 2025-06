Ile kosztuje PlusLiga?

Przypomnijmy: 2 czerwca w Ratuszu Staromiejskim prezydent Elbląga Michał Mussan, starosta elbląski Maciej Romanowski oraz Oleg Baran, prezes siatkarskiego klubu Barkom Każany Lwów podpisali list intencyjny w sprawie rozgrywania przez ukraiński zespół swoich meczów domowych w rozgrywkach PlusLigi w Elblągu. Na konferencji prasowej poinformowano, że lwowska drużyna swoje mecze w roli gospodarzy rozgrywać będzie w elbląskiej Hali Sportowo-Widowiskowej.

W liście zadeklarowano współpracę m. in. w zakresie organizacji wydarzeń siatkarskich, promocji siatkówki, współpracy w zakresie szkolenia. Przewidziano też współpracę w zakresie udostępniania miejskiej i powiatowej infrastruktury sportowej.

Zapytaliśmy miejskich urzędników o kwestie finansowe związane z grą Barkomu w Elblągu.

- List intencyjny stanowi wyraz woli stron do podjęcia współpracy i na obecnym etapie nie tworzy żadnych zobowiązań finansowych pomiędzy stronami. Strony zobowiązują się do podjęcia dalszych rozmów w celu omówienia szczegółowych form i warunków współpracy. Gmina Miasto Elbląg nie jest związana z klubem Barkom żadną umową, która stanowiłaby podstawę do wypłaty jakichkolwiek środków pieniężnych - poinformowała nas Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego w Biurze Prezydenta Miasta.

Na pytanie: „Czy Barkom będzie mógł startować w miejskich konkursach sportowych (na dofinansowanie sportu seniorskiego, sportu młodzieżowego, innych (jakich)?“ nie otrzymaliśmy odpowiedzi wprost. Nie wiemy tez jakie koszty będzie musiało ponieść miasto w związku z grą lwowskiego zespołu w Elblągu.

A jakie będzie miało korzyści z gry Barkomu w Hali Sportowo-Widowiskowej? Urzędnicy liczą głównie na korzyści promocyjne.

- Goszczenie w Elblągu zespołu występującego w PlusLidze, najwyższej klasie rozgrywek ligowych w męskiej siatkówce w Polsce, to okazja do szerokiej promocji naszego miasta na antenie ogólnopolskiej telewizji Polsat oraz wśród kibiców siatkówki z całego kraju. Taka promocja może przynieść wymierne korzyści w wielu obszarach: sportowym, wizerunkowym, turystycznym i gospodarczym, a także społecznym. Warto zaznaczyć, że PlusLiga wygenerowała w sezonie 2024/2025 ponad 519 milionów złotych wartości reklamowej - wyjaśnia Joanna Urbaniak.

W pierwszym sezonie w PlusLidze, kiedy Barkom swoje mecze domowe rozgrywał w Krakowie, do hali na Suchych Stawach przychodziło średnio 400 osób. W kolejnym lwowianie rozgrywali swoje mecze w Wieluniu w obecności ok .550 kibiców. W ostatnim (2024/25) gościli w Tarnowie, gdzie średnio oglądało ich 1100 osób (średnia w lidze: 2 500 kibiców na mecz).

Warto zwrócić uwagę, że dla elbląskich drużyn taka średnia jest nieosiągalna. Mecze ukraińskiej drużyny będą biletowane. Ile będzie kosztować wstęp, tego nie wiemy. Na konferencji prasowej poinformowano, że część wpływów z biletów ma być przeznaczona na szkolenie młodych elbląskich zawodników.

Kontrakt z Barkomem podpisał już wychowanek elbląskiego Ataku Oskar Woźny, który w sezonie 2025/26 będzie miał szansę debiutu na pakietach PlusLigi. W ubiegłym sezonie elblążanin (rocznik 2005) występujący na pozycji libero rozegrał cztery mecze w pierwszoligowej Lechii Tomaszów Mazowiecki. W 2024 r. razem z Treflem Sopot wywalczył wicemistrzostwo Polski juniorów. Warto zwrócić uwagę, że Oskar Woźny będzie dopiero czwartym Polakiem w historii grającym w składzie Barkomu (po Jacku Obrębskim 2015/16, Filipie Biegunie (2016/17) i Mikołaju Szewczyku (2017/18). Oskar Woźny będzie pierwszym Polakiem, od kiedy Barkom dołączył do gry w PlusLidze.

- Działalność klubu Barkom podczas pobytu w mieście może być również inspiracją dla dzieci i młodzieży, które trenują w Elblągu siatkówkę. To okazja do stworzenia szerokiej współpracy z elbląskimi klubami sportowymi w zakresie upowszechniania tej dyscypliny sportu wśród mieszkańców Elbląga, szkolenia młodych zawodników, co przyczynia się do rozwoju sportowych talentów. - napisała Joanna Urbaniak. - Obecność drużyny PlusLigi i rozgrywki na wysokim poziomie inspirują mieszkańców, zwłaszcza młodzież, do uprawiania sportu i prowadzenia aktywnego trybu życia. Pozytywny wizerunek miasta i jego zdolność do organizacji dużych wydarzeń sportowych mogą przyciągnąć nowych inwestorów i sponsorów.