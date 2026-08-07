IV Elbląski Bieg Nocny pod Gwiazdami - ruszyły zapisy!

Wieczorny klimat, sportowe emocje i wyjątkowa atmosfera. Ruszyły zapisy na czwartą edycję Elbląskiego Biegu Nocnego pod Gwiazdami. Już w sobotę, 19 września, biegacze ponownie spotkają się na Modrzewinie, aby zmierzyć się z 5 kilometrową trasą i przeżyć wyjątkowy wieczór. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś!

– Elbląski Bieg Nocny pod Gwiazdami z roku na rok przyciąga coraz więcej miłośników biegania. To wydarzenie, które łączy sportową rywalizację z niepowtarzalną atmosferą nocnego biegu. W tym roku uczestnicy ponownie pobiegną na dystansie 5 km. Na mecie na każdego będzie czekał wyjątkowy medal, który tworzy kolejną część kolekcji medali tegorocznych biegów. Zachęcamy, aby nie odkładać zapisów na ostatnią chwilę – mówi Natalia Szrama, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

TRASA

Uczestnicy pobiegną 5-kilometrową trasą ulicami Modrzewiny. Start zaplanowano na godzinę 20:00 z alei Jana Pawła II, na wysokości Elbląskiego Parku Technologicznego, gdzie będzie zlokalizowane również miasteczko zawodów. Trasa poprowadzi ulicami Antoniego Czuchnowskiego i Michała Rosnowskiego, a następnie ponownie aleją Jana Pawła II, skąd po minięciu ronda na wzgórzu zawodnicy ruszą prosto do mety. Na pokonanie trasy uczestnicy będą mieli godzinę.

KLASYFIKACJE

Uczestnicy będą rywalizować w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych: 14–29 lat, 30–49 lat oraz 50 lat i więcej. Wyniki zostaną zmierzone profesjonalnym pomiarem czasu, a najszybsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymają statuetki.

ZAPISY

Zapisy na wydarzenie przyjmowane są w formie elektronicznej poprzez platformę elektronicznezapisy.pl do 13 września 2026 roku, do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. W Nocnym Biegu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły co najmniej 14 lat w dniu startu. Szczegółowy regulamin imprezy jest dostępny na stronie z zapisami.

Wpisowe:

– 50 zł bez karty lub 45 zł z kartą „wElblągu” lub (do 31.08.2026)

– 60 zł bez karty lub 54 zł z kartą „wElblągu” (od 1.09 do 13.09.2026)

Dołącz do Elbląskiego Biegu Nocnego pod Gwiazdami i poczuj wyjątkową atmosferę sportowych emocji po zmroku!

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsor Strategiczny: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Sponsorzy i Partnerzy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, HADM Gramatowski, Centrum Handlowe Ogrody.