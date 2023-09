Jakub Branecki z orzełkiem na piersi

Jakub Branecki, wychowanek Olimpii Elbląg zadebiutował w reprezentacji Polski do lat 20. Elblążanin zagrał 35 minut w zwycięskim meczu z Portugalią.

Kilka dni temu informowaliśmy o powołaniu Jakuba Braneckiego do reprezentacji Polski do lat 20 na mecze z Portugalią i Niemcami w ramach rozgrywek Elite League. Wychowanek elbląskiej Olimpii powołanie dostał na kilka dni przed meczem w Portugalii na miejsce kontuzjowanego Pawła Chrupałły z Wisły Płock.

Na debiut w biało-czerwonych barwach Jakub Branecki nie musiał czekać długo. Selekcjoner polskiej reprezentacji Miłosz Stępiński wysłał elblążanina na murawę już w 56 minucie. Wychowanek Olimpii zmienił Tomasza Neugebauera. Polacy w tym momencie prowadzili już 4:0 (po bramkach Cezarego polaka w 33. min., Marcela Błachewicza w 35. min., Dominika Marczyka w 38. min. i Tomasza Pieński w 47. min.)

Wychowanek Olimpii był aktywny na murawie pokazując się kolegom z reprezentacji. Już w 68. minucie doszedł do niezłej sytuacji, kiedy dopadł piłki po nieudanym strzale Mariusza Fornalczyka. Natychmiast jednak został otoczony przez Portugalczyków i nic z tego nie wyszło. Kilka chwil później przegrał wyścig z jednym z rywali po tym jak dobrą piłkę posłał mu wzmiankowany Mariusz Fornalczyk. Warto też wspomnieć o próbie rozpoczęcia polskiego ataku przez Jakuba Braneckiego w 84. minucie. Piszemy o próbie, ponieważ ostatecznie sędzia odgwizdał pozycję spaloną i... to by było na tyle.

Wynik spotkania podczas pobytu elblążanina się nie zmienił. Kolejną szansę gry w biało-czerwonych barwach elblążanin będzie miał w poniedziałek (11 września). W Legnicy reprezentacja Polski zagra z Niemcami.