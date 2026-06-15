Judocy IKS ATAK z medalami Pucharu Polski

W miniony weekend w Stolicy Polski odbył się Warszawski Turniej Judo Osób z Niepełnosprawnościami w Randze Pucharu Polski PZ Judo. Około 130 zawodników z 13 klubów z całej Polski rywalizowało na tatami w odpowiednich dla siebie grupach sprawnościowych.

W turnieju wystartowało 10 zawodników naszego klubu, którzy wywalczyli 7 złotych, 2 srebrne i 1 brązowy medal. Zawodnicy IKS ATAK zaprezentowali piękne judo i sportowego ducha walki. Udział w Pucharze Polski to sprawdzian zawodników przed kolejnymi ważnymi wydarzeniami sportowymi do których przygotowują się judocy, między innymi Mistrzostw Świata Osób z Zespołem Downa, które już w sierpniu odbędą się w Szwecji i wrześniowego Pucharu Europy w Gdańsku. Bardzo dobre wyniki, które osiągają nasi judocy to także zasługa trenerów, którzy z wielkim sercem i bardzo profesjonalnie zajmują się przygotowaniem zawodników do udziału w turniejach. Dziękujemy!

Złoty medal zdobyli:

Anna Rybicka, Agnieszka Strąk, Alicja Wasiak, Julia Zimirowska, Mateusz Okoński, Konrad Szumski, Mateusz Bielecki

Srebrny medal:

Weronika Fercho, Michał Bryl

Brązowy medal: Wiktor Orłowski