Kajakarze rozpoczęli sezon

Alex Borucki z KKW 1929 kontra Przemek Korsak z Silvant Kajak Elbląg - ta rywalizacja była ozdobą pierwszych w tym sezonie kajakowych regat. W Wałczu kajakarze i kanadyjkarze walczyli o miejsce w kadrze narodowej.

Dziś (26 kwietnia) kajakarze ścigali się na olimpijskim dystansie 1000 metrów. Finał był ukoronowaniem rywalizacji pomiędzy Alexem Boruckim z KKW 1929 Kraków a Przemkiem Korsakiem z Silvant Kajak Elbląg. Walka o złoto trwała do ostatnich metrów, o trzy setne sekundy szybszy był kajakarz z Krakowa. Przemek Korsak dystans pokonał w czasie 3,39,01 minuty. W finale A znalazło się także dwóch innych elblążan: Igor Komorowski był szósty (3,46,64 min.), Przemek Rojek rywalizację zakończył na ósmym miejscu (3,49.50 min.). Mikołaj Kot zajął drugie miejsce w finale B (3,47,07 min.).

W sobotę (25 kwietnia) ścigano się na dystansie 500 metrów. Na mecie Alex Borucki wyprzedził Przemka Korsaka o 1,18 sekundy; elbląski kajakarz dystans pokonał w czasie 1,39,52 minuty. Pozostali nasi zawodnicy rywalizację zakończyli w finale B: Przemek Rojek wygrał (1,42,00 min.), Igor Komorowski był trzeci (1,42,75 min.), a Mikołaj Kot – piąty (1,44,24 min.).

Warto też zwrócić uwagę na najnowszy nabytek elbląskiego klubu: juniorkę Julię Piasecką. W najważniejszych wyścigach elbląska kajakarka zajęła pierwsze miejsce. Na dystansie 1000 metrów (po 2 km) uzyskała czas – 4,09,99 min. 500 metrów (po 1 km) pokonała w czasie 1,57,58 min. W piątkowych (24 kwietni) startach była czwarta na 1000 metrów (4,23,03 min.) oraz szósta na 2000 metrów (9,43,72 min.)

W Wałczu rywalizowali też juniorzy młodsi. W klasyfikacji punktowali Rafał Stańczewski (11), Bogumił Daczkowski (4), Arkadiusz Wieteska (2) i Kacper Dębowski (1).

Za dwa tygodnie reprezentanci Polski wystartują w pierwszym w tym sezonie Pucharze Świata w węgierskim Szeged. Będzie to pierwsza okazja do zdobywania punktów do rankingu, który będzie miał znaczenie w kontekście uzyskania kwalifikacji na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 r.