Kajakarze Silvanta w finałach Mistrzostw Europy

Aż troje zawodników Silvanta Kajak Elbląg zaprezentowało się w biało-czerwonych barwach na torze w Szeged. Zobacz, jak poradzili sobie w finałach Mistrzostw Europy.

W węgierskim Szeged zakończyły się Mistrzostwa Europy Juniorów i U23 w sprincie kajakowym. Nie obyło się bez mocnych elbląskich akcentów. Aż połowę składu polskiej osady młodzieżowej w czwórce (K4) na 500 metrów tworzyli kajakarze Silvant Kajak Elbląg. Z kolei nasza juniorka Julia Piasecka reprezentowała biało-czerwone barwy zarówno w dwójce (K2), jak i w czwórce (K4).

W konkurencji dwójek na 500 metrów polską osadę tworzyły Julia Piasecka oraz Anastazja Michalska. Polki rewelacyjnie rozpoczęły rywalizację – zwyciężyły w swoim biegu eliminacyjnym, co dało im bezpośredni awans do finału A. W wyścigu medalowym konkurencja była jednak niezwykle silna. Biało-czerwone zakończyły zmagania na szóstym miejscu z czasem 1:56,952 min. Do zwycięskich Węgierek straciły 5,534 sekundy. Srebro wywalczyły Rosjanki startujące pod neutralną flagą, a brąz przypadł Włoszkom.

Polska czwórka definitywnie potwierdziła swoją przynależność do czołówki. Osada w składzie: Anastazja Michalska, Oliwia Borucka, Milena Włodarczyk i Julia Piasecka, zajęła w eliminacjach drugą lokatę, również meldując się od razu w decydującym biegu. W finale A Polki uplasowały się na 8. miejscu z czasem 1:48,260 min, tracąc do triumfujących Węgierek 4,234 sekundy. Srebro przypadło Niemkom, a brąz Rosjankom.

Igor Komorowski i Mikołaj Kot weszli w skład młodzieżowej czwórki na 500 metrów. W porównaniu ze startem na Mistrzostwach Świata w Montrealu, trener reprezentacji zdecydował się na przetasowania. W osadzie znaleźli się także Mikołaj Walulik (srebrny medalista z Montrealu) i Tomasz Burko. Polacy spisali się bardzo dobrze w eliminacjach – przypłynęli na drugim miejscu, uzyskując bezpośrednią przepustkę do walki o medale. W finale A nasza załoga zajęła 6. lokatę z czasem 1:29,341 min, tracąc do triumfatorów z Węgier 3,553 sekundy. Srebro zdobyli Rosjanie, a brąz Białorusini (obie osady występowały pod neutralną flagą).