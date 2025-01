Kajakarze zapraszają na półkolonie

Silvant Kajak Elbląg zaprasza dzieci w wieku 9 – 12 lat na półkolonie na przystani kajakowej przy ul. Radomskiej. Bezpłatne półkolonie odbędą się w terminie 3 – 7 lutego.

Żeby pojechać na igrzyska olimpijskie (tak jak kajakarz Silvantu Przemek Korsak pojechał na igrzyska do Paryża), trzeba wykonać pierwszy krok i... po prostu przyjść na przystań. Doskonałą okazją dla małych elblążan będą półkolonie organizowane przez klub Silvant Kajak Elbląg od 3 do 7 lutego na przystani przy ul. Radomskiej. Na dzieci w wieku od 9 do 12 lat w godzinach 10 do 15 czeka wiele atrakcji, nie tylko kajakarskich. W planach m.in. wyjście na łyżwy, basen, do Activity Parku. Zajęcia w ramach półkolonii są bezpłatne.

Szczegóły pod nr tel.: 793-039-687 lub 607-399-891.