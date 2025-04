Oświadczenie elbląskiego sztabu WOŚP

W nawiązaniu do konferencji radnych PiS z 28 marca 2025 roku elbląski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przypomina: Jesteśmy apolityczni! - tak zaczyna się oświadczenie, które otrzymaliśmy na naszą redakcyjną skrzynkę. Przypomnijmy, że radni pytali, ile pieniędzy z miejskiego budżetu i miejskich instytucji jest przeznaczonych na organizację finału WOŚP, mówili też o presji wywieranej na nauczycieli, by brali w finale udział. Poniżej publikujemy oświadczenia elbląskiego sztabu WOŚP.

Powracający do naszego miasta sprzęt medyczny wspomoże każdego potrzebującego. Organizacja finałów WOŚP jest inicjatywą oddolną. Ludzie dobrej woli z różnych środowisk, którzy chcą razem zrobić coś dobrego dla społeczeństwa, jak również zarażać młodych ludzi chęcią pomagania, poświęcają swój czas, angażują się na zasadach wolontariatu. Od wielu lat w naszym mieście swoje małe sztabiki organizują różne instytucje – szkoły, przedszkola, firmy. Jako sztab jesteśmy im za to niesamowicie wdzięczni. W dużej mierze to dzięki zwiększającej się liczbie sztabików końcowy wynik jest z roku na rok pobijany. Ufamy, że osoby, które włączają się w organizację jakiegokolwiek elementu finału, czynią to z potrzeby serca. Bo pomaganie innym jest dobre! Przykro jest czytać insynuacje, że ciężka praca i zaangażowanie nauczycieli wynika z jakiegoś przymusu. Podczas finałów spotykamy się z ich pozytywną energią i dlatego wierzymy, że grają z nami, bo chcą dołożyć swoją cegiełkę do pomocy, którą wspólnie tworzymy.

Serdecznie dziękujemy Władzom Miasta za gościnę sztabu w dniu finału w Ratuszu Staromiejskim, udostępnienie Bramy Targowej w celu szkoleń pierwszej pomocy dla mieszkańców miasta, biblioteki w celu ugoszczenia ponad 400 młodych wolontariuszy, sfinansowania „Światełka do nieba” oraz za pomoc przy produkcji gadżetów. Resztę kosztów na organizację całego przedsięwzięcia pokrywają prywatni inwestorzy – sponsorzy, którzy tak jak znaczna część naszego miasta, chcą przyłączyć się do tej wspaniałej inicjatywy.

Warto tu podkreślić, iż wszystkie dekoracje, koncerty, wolontariusze, obsługa kawiarenki, niezliczona ilość restauracji, która wspomaga nas w tym dniu „kromką chleba”, prywatna firma sprzątająca czy ochrona, nie generuje żadnych dodatkowych kosztów. Pozyskujemy środki finansowe, materialne i usługowe od różnych sponsorów. Wszystko to...dzięki ludziom dobrej woli! Od wielu lat staramy się podkreślać, że sprzęt medyczny, który trafia do Elbląga ma kilkukrotnie wyższą wartość, niż jako miasto zbieramy. Jednak zapewniamy, że gramy z Orkiestrą, bo chcemy pomagać, bo czujemy, że razem możemy zrobić coś pięknego i dobrego, bo czujemy solidarność i pozytywną energię, jaka tworzy się między nami w tym dniu. Podkreślaliśmy to nie raz i tym razem powtórzymy.

Dziękujemy naszym sponsorom, partnerom, nauczycielom, wolontariuszom i wszystkim osobom, które swoim zaangażowaniem przyczyniają się do tworzenia fenomenu, jakim jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy!

Sztab WOŚP Elbląg