„W regionie potrzeba jeszcze 5 tysięcy żołnierzy”

- W województwie warmińsko-mazurskim pracuje w wojsku, jeśli chodzi o mundury, prawie 20 tysięcy osób. Potrzebujemy jeszcze około 5 tysięcy żołnierzy w perspektywie czterech najbliższych lat, z tego w regionie Elbląg- Braniewo prawie 800 osób – mówił dzisiaj w Elblągu wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król. O tym, jak wygląda praca w wojsku, może się przekonać każdy, kto odwiedzi w piątek i sobotę targi, organizowane na terenie Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych przy ul. Lotniczej. Zobacz zdjęcia.

Teren uczelni zamienił się podczas II Wojskowych Targów Służby i Pracy w małe koszary. Wejścia na teren uczelni „bronią” strzelcy, na parkingu wyróżniają się różnego rodzaju wozy bojowe na czele z rosomakiem, a na korytarzach i w uczelnianych aulach rozlokowały się poszczególne jednostki i uczelnie wojskowe. Można pytać o wszystko, co dotyczy służby w poszczególnych formacjach, sprzętu, wyposażenia i też niektóre z nich przetestować. Nie brakuje różnego rodzaju symulacji, a jednym z najchętniej odwiedzanych punktów jest elektroniczna strzelnica.

- W województwie warmińsko-mazurskim pracuje w wojsku, jeśli chodzi o mundury, prawie 20 tysięcy osób. W tym 16 tysięcy to zasoby 16. Dywizji Zmechanizowanej. Potrzebujemy jeszcze około 5 tysięcy żołnierzy w perspektywie czterech najbliższych lat, z tego w regionie Elbląg- Braniewo pracę znajdzie prawie 800 osób. Co siódmy żołnierz przyjmowany obecnie do wojska pochodzi z naszego regionu – mówił dzisiaj w Elblągu wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król. – Za każdym żołnierzem idzie nie tylko praca i etat, ale także bardzo poważne pieniądze dla regionu - na sprzęt i przygotowanie stanowisk. Przyglądamy się temu procesowi rekrutacji i jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim osobom zaangażowanym w ten proces.

Elbląg został wybrany jako jedno z 16 miast, w którym odbywają się II Wojskowe Targi Służby i Pracy. Nieprzypadkowo jako lokalizację wybrano Akademię Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych, bo tutaj kształcą się studenci na kierunkach bardzo potrzebnych w wojsku czy obronie cywilnej. Działa tu też program Legii Akademickiej, podczas którego można zdobyć stopień podoficerski i oficerski.

- Praktycznie wszystkie jednostki 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej rozlokowane są na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W trakcie targów będzie mogli zapoznać się ze specyfiką pracy w naszych jednostkach. Dowiecie się, jak można rozwijać swoje kariery, zdobywać nowe specjalności. Będzie to doskonała okazja, by zapoznać się z nowoczesnym sprzętem wojskowym. Korzystajcie z tych targów, rozmawiajcie z żołnierzami na temat możliwości swojego rozwoju w wojsku – apelował do przybyłej na targi młodzieży gen. Wojciech Ziółkowski, dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Na otwarcie targów przyszła przede wszystkim młodzież ze szkół średnich, w których funkcjonują klasy mundurowe.

- Jesteśmy dopiero w pierwszej klasie, ale wiążemy swoją przyszłość ze służbami mundurowymi. Może najpierw AWF, a potem wojsko - mówią zgodnie Maja, Natasza i Maja, uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu. Jedna z dziewcząt ma w planach wstąpienie do marynarki wojennej.

- Mnie interesuje temat jednostek specjalnych, dla mnie to najciekawszy temat – mówi Maciej, jeden z uczniów I LO w Iławie.

- W szkole mamy przygotowanie wojskowe, chodzimy na strzelnicę, poczuliśmy już wojskowe klimaty – śmieje się Julia, koleżanka Macieja z LO w Iławie.

Targi są otwarte w piątek jeszcze do godz. 17 oraz w sobotę w godz. 9-17. Wstęp wolny.