Kalbar na okrągło – ruszyły zapisy

„Wakacje z MOSiR-em” to czas zabawy i sportowych emocji! We wtorek, 18 sierpnia, zapraszamy najmłodszych na „Kalbar na okrągło”, czyli zawody na rowerkach biegowych i hulajnogach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a na uczestników czekać będą pamiątkowe medale i słodkie upominki. Właśnie ruszyły zapisy.

Sportową rywalizację rozpoczną najmłodsi uczestnicy na rowerkach biegowych, a następnie na tor wyjadą zawodnicy na hulajnogach. Starty odbędą się w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Rowerki biegowe:

- dzieci do 2 lat, dystans 150 metrów.

Hulajnogi:

- 3–4 lata, 5–6 lat, 5–6 lat - 200 metrów

- 7–8 lat, 9–10 lat, 11–12 lat - 333 metry (jedno okrążenie toru)

ZAPISY

Zgłoszenia do zawodów „Kalbar na okrągło” przyjmowane są do poniedziałku, 17 sierpnia, do godz. 12:00, poprzez wypełnienie formularza Google lub do wyczerpania limitu 200 miejsc. Biuro zawodów w dniu imprezy będzie czynne od godz. 16:00 do 16:45, a starty pierwszych uczestników rozpoczną się o godz. 17:00. Jednocześnie zachęcamy rodziców do wcześniejszego wydrukowania i wypełnienia oświadczenia niezbędnego do udziału dziecka w wydarzeniu. Zapisy w dniu zawodów będą możliwe wyłącznie w przypadku wolnych miejsc na liście startowej. Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal oraz słodki upominek. Szczegółowe informacje dotyczące znajdują się w regulaminie wydarzenia. „Kalbar na okrągło” to jedno z wydarzeń, które na stałe wpisało się już w kalendarz „Wakacji z MOSiR-em”. Impreza co roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych, dlatego warto zapisać się wcześniej.