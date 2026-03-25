Kameralne seanse z saunamistrzem w CRW Dolinka

W najbliższą sobotę, 28 marca, w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka odbędzie się kolejna odsłona wyjątkowych seansów saunowych. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą na chwilę zwolnić tempo, oderwać się od codziennych obowiązków i zadbać o dobre samopoczucie w nieco inny sposób.

Seanse saunowe, to coś więcej niż standardowa wizyta w saunie. Każdy seans prowadzony przez saunamistrza łączy w sobie działanie ciepła, aromatycznych olejków oraz nastrojowej muzyki. Dzięki temu uczestnicy mogą liczyć na kompleksowe, wyjątkowe doświadczenie, które oddziałuje zarówno na ciało, jak i zmysły, wprowadzając w stan głębokiego relaksu.

Zaplanowane zostaną trzy kameralne seanse do wyboru: o godzinie 18:00, 19:00 i 20:00. Każdy z nich potrwa około 10 minut. Dodatkowo w ramach biletu uczestnicy otrzymują 70 minut dostępu do całej strefy basenowej i saun — to doskonała okazja, by po seansie nie tylko odpocząć, ale też skorzystać z jacuzzi, popływać czy po prostu spędzić czas w spokojnej, odprężającej atmosferze.

Koszt udziału wynosi 32 zł za bilet normalny oraz 22,50 zł za ulgowy. Warto jednak pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona — w jednym seansie może wziąć udział maksymalnie 12 osób. Z tego względu obowiązują wcześniejsze zapisy wraz z opłatą w kasie obiektu CRW Dolinka.

To idealna propozycja nie tylko na chwilę dla siebie, ale także na wspólne wyjście — warto zabrać ze sobą bliską osobę i razem zadbać o relaks w wyjątkowej atmosferze.