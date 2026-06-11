Kibicuj podczas Biegu Piekarczyka

Brawa, okrzyki, transparenty, hasła motywacyjne i obecność kibiców mają ogromne znaczenie dla każdego zawodnika. Podczas XVII Biegu Piekarczyka warto stanąć przy trasie i wspólnie wspierać biegaczy, którzy zmierzą się z uliczną trasą w sercu Elbląga.

Każdy, kto choć raz obserwował zawody z trasy wie, jak wielką rolę odgrywają kibice. Głośny doping, brawa i słowa wsparcia potrafią dodać zawodnikom energii i pomóc im pokonać najtrudniejsze momenty biegu. To właśnie mieszkańcy tworzą wyjątkową atmosferę, z której Bieg Piekarczyka jest znany. Zachęcamy rodziny, przyjaciół oraz wszystkich elblążan do wspólnego kibicowania i śledzenia zmagań zawodników. W tym roku warto odwiedzić przygotowane punkty kibicowskie:

START / META

ul. Teatralna

Plac Katedralny - strefa kibica z DJ-em

Starówka/ul. Wodna

Urząd Miejski - muzyczne wsparcie saksofonisty

ul. Łączności 1

Rondo Zamech

ul. Bożego Ciała/ul. Teatralna

Niezależnie od tego, czy pojawicie się na trasie na chwilę, czy będziecie dopingować zawodników od startu do mety, warto być częścią XVII Biegu Piekarczyka. Kibicowską rozgrzewkę możecie rozpocząć już w sobotę podczas koncertów na Placu Jagiellończyka, które wystartują o godz. 17:00, a w niedzielę przenieść tę energię na trasę biegu. Stwórzmy wspólnie niezapomniane widowisko, które podgrzeje atmosferę wydarzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Biegacza, w którym umieściliśmy najważniejsze szczegóły dotyczące Biegu Piekarczyka.

Organizatorami biegu są: Prezydent Elbląga dr Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

Mecenas: Energa z Grupy ORLEN

Sponsor Główny: MAAG GEAR

Sponsor Strategiczny: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Studio Łazienkowe Awangarda

Sponsor: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ADASTOL – producent mebli na wymiar, HADM Gramatowski, Centrum Handlowe Ogrody, Okna TUFE

Partner: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Hotel Młyn Aqua Spa, BUS Expert, Centrum Ubezpieczeń Expert, Nauka Jazdy Exper, Okulki, Catering Czas na Smak, Hurtownia Kwiatów Walentynowicz, Reproskan – Centrum Poligraficzne i Reklamowe, Just Gym Elbląg, Run Adventure Gdańsk, Hotel Kahlberg.