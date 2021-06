Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu i Nadleśnictwo Elbląg zaprasza na kolejny „Rowerowy spacer z leśnikiem”. Spotykamy się 22 czerwca o godzinie 17. Zbiórka przy siedzibie Nadleśnictwa Elbląg przy ul. Marymonckiej 5.

Rowerowe spacery z leśnikiem to nowy cykl wydarzeń, podczas których będzie można aktywnie spędzić czas w lesie. Poznamy jego tajemnice dzięki leśnikom, którzy w bardzo ciekawy sposób opowiadają o otoczeniu. Odbędzie się to podczas krótkiej, do 10 kilometrów, przejażdżki rowerowej szlakami i ścieżkami Bażantarni na terenie leśnictw Dąbrowa i Dębica. Wycieczka ta czasami przerodzi się w spacer i potrwa około 2 godzin.

Podczas drugiej odsłony „Rowerowych spacerów z leśnikiem” grupa rowerzystów poznawała tajemnice Bażantarni na pięciokilometrowej trasie szlakami: niebieskim „górskim" i czerwonym. Była wówczas okazja pokonać Srebrny Potok brodem, w miejscu chwilowo nieobecnego Mostka Elewów.

Podczas trzeciego spaceru poznamy ciekawostki przyrodnicze przy szlaku żółtym i wrócimy szlakiem Green Velo na polanę z wiatami. Jest to ostatni ,,Rowerowy spacer” przed wakacjami. Z cyklem imprez tym wrócimy na koniec lata, zaplanowane są po dwa spotkania we wrześniu i październiku.

Udział imprezie jest bezpłatny. W przypadku ekstremalnych zjawisk pogodowych (huragany, ulewy) impreza może zostać odwołana, o czym poinformujemy na stronie MOSiR.