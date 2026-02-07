DevelopRes nie obroni Pucharu Polski

Z jednej strony siatki obrońca tytułu i aktualny lider Tauron Ligi – DevelopRes Rzeszów Z drugiej – wicelider Tauron Ligi: PGE Budowlani Łódź. Zapowiadał się ciekawy mecz.

ba zespoły w tym sezonie spotkały się dwukrotnie. I za każdym razem wygrywały gospodynie: w Łodzi 3:2 Budowlani i w Rzeszowie 3:1 DevelopRes Warto też wspomnieć, że Rzeszowianki do dzisiejszego meczu były niepokonane od 14 spotkań. Na neutralnym gruncie w Elblągu lepsze okazały się Łodzianki.

Pierwsze starcie o Puchar Polski lepiej zaczęły obrończynie tytułu. Pierwszy punkt w turnieju zdobyła Switłana Dorsman, kapitanka DevelopResu. Rzeszowianki kilka razy miały kilkupunktową przewagę, ale za każdym razem rywalki potrafiły je dogonić. W nerwowej końcówce, to właśnie wiceliderki Tauron Ligi zachowały więcej zimnej krwi i wygrały do 22.

W drugim Rzeszowianki pokazały, że łatwo broni nie złożą. Zaczęło się od 10:4 i 15:7. Obrończynie tytułu prowadziły pewnie przez cały set i wygrały do 19. To było jednak wszystko, na co stać było dziś DevelopRes.

Trzecia część meczu to kolejny zwrot o 180 stopni. Tym razem to łódzkie siatkarki robiły na boisku co chciały. To był pogrom. Prowadzenie 13:4 i 22:11 mówi samo za siebie. Set wygrany do 13.

A w czwartym Budowlani potwierdziły swój awans do wielkiego finału. Rzeszowianki nie potrafiły otrząsnąć się z klęski w trzecim secie. Łodzianki stopniowo i konsekwentnie budowały przewagę. Siatkarki z Rzeszowa zdołały obronić dwie piłki meczowe, ale przeznaczenia nie mogły zmienić. Łódzkie siatkarki wygrały do 18 i pewnie zapewniły sobie udział w niedzielnym finale.

MVP meczu została Maja Storck z PGE Budowlani Łódź.

DevelopRes Rzeszów – PGE Budowlani Łódź 1:3 (22:25, 25:19, 13:25, 18:25)

DevelopRes: Laura Heyrman, Katarzyna Wenerska, Julita Piasecka, Svitlana Dorsman, Oliwia Sieradzka, Laura Jansen – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Taylor Bannister, Magda Kubas, Karina Chmielewska, Marrit Jasper

Budowlani: Alicja Grabka, Paulina Damaske, Joanna Lelonkiewicz, Maja Storck, Rodica Buterez, Sasa Planinsec – Justyna Łysiak (libero) oraz Bruna Honorio, Karolina Drużkowska, Nadia Siuda