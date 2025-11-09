Kontrast wśród elbląskich czwartoligowców

Tuż przed zakończeniem pierwszej części sezonu w Superscore IV Lidze coraz wyraźniej widać układ sił w tabeli. Obraz rozgrywek staje się klarowny, ale elbląskie drużyny zajmują przeciwległe bieguny. Concordia umacnia się na pozycji lidera, punktując pewnie i regularnie, podczas gdy rezerwy Olimpii zmagają się z trudnościami i plasują się w dolnych rejonach tabeli.

Mrągowianie postawili opór, ale lider nie zawiódł

Concordia przed tym spotkaniem jawiła się jako faworyt, i to bez cienia wątpliwości. Po efektownym 4:0 z rezerwami Olimpii lider Superscore IV Ligi chciał podtrzymać zwycięską passę i pokazać, że forma nie jest przypadkowa. Mrągowia natomiast, po serii porażek, zaczęła łapać rytm. Ostatnie zwycięstwo 3:0 ze Stawigudą dodało gospodarzom otuchy i nadziei, że uda się zatrzymać rozpędzonego lidera.

I faktycznie, spotkanie przy Krakusa przybrało dość niespodziewany scenariusz, bo to goście jako pierwsi wyszli na prowadzenie. W 21. minucie bramkę zdobył Szenfeld, a kibice Słoników musieli zacisnąć zęby. Radość Mrągowii nie trwała jednak długo, bo już dziewięć minut później wyrównał Makarski, wykorzystując moment nieuwagi defensywy Concordii. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:1, ale przewaga lidera była wyraźna, a jej potwierdzenie przyszło po przerwie.

W 59. minucie prostopadła piłka trafiła do Augusto, a napastnik Concordii nie miał zamiaru marnować okazji. Zachował zimną krew, spokojnie minął bramkarza i było 2:1 dla lidera. Od tego momentu Słoniki w pełni kontrolowały wydarzenia na boisku, a Mrągowia, mimo ambicji i kilku groźnych kontr, nie była w stanie odwrócić losów meczu. W 77. minucie przypomniał o sobie duet Łęcki – Augusto. Pierwszy podał, drugi postawił skalpel. Dublet napastnika Concordii przypieczętował zwycięstwo i pełną pulę punktów dla lidera. Co prawda, do rozegrania w tym roku pozostał jeszcze jeden mecz, ale pewnym stał się fakt, że Concordia zakończy rundę jesienną jako najlepsza drużyna Superscore IV Ligi.

Concordia Elbląg - Mrągowia Mrągowo 3:1 (1:1)

bramki: 0:1 - Szenfeld (21. min.), 1:1 - Makarski (30. min.), 2:1 - Augusto (59. min.), 3:1 - Augusto (76. min.)

Concordia: Więsik - Błaszczyk, Kaczorowski, Rogoz, Tomczuk (69' Fercho), Danowski, Makarski (81' Cenkner), Drewek (46' Bukacki), Łęcki (87’ Lipowski), Stolarowicz (46' Grochocki), Augusto

Olimpia II bez punktów

DKS po wyjazdowej wygranej ze Startem 3:1 przystępował do kolejnego meczu z nadzieją na kontynuację dobrej passy, podczas gdy sytuacja tabelaryczna rezerw żółto-biało-niebieskich jest daleka od wymarzonej.

Pierwsza połowa spotkania przebiegała pod dyktando gospodarzy. W 25. minucie Stankiewicz skutecznie wykończył akcję DKS-u, dając prowadzenie swojej drużynie. Po zmianie stron Olimpia II pokazała jednak charakter i wyrównała w 66. minucie dzięki bramce Osowskiego. Mecz stał się wyrównany, a młodzi zawodnicy Akademii Olimpii grali jak równy z równym pokazując, że potencjał w drużynie jest, choć wyniki tego nie odzwierciedlają.

Siedem minut przed końcem spotkania przyszła jednak decydująca chwila. Bohaterem miejscowych został Lubak, który zdobył gola na wagę zwycięstwa DKS-u. Porażka oznacza, że Olimpia II, bez względu na wynik ostatniej kolejki, zakończy rundę jesienną na przedostatnim miejscu w tabeli.

Żółto-biało-niebiescy rozegrają ostatni mecz pierwszej części sezonu 16 listopada o godzinie 13:00 na stadionie przy ul. Skrzydlatej. Przeciwnikiem będą Mamry Giżycko.

DKS Dobre Miasto - Olimpia II Elbląg 2:1 (1:0)

bramki: 1:0 - Stankiewicz (25. min.), 1:1 - Osowski (66. min.), 2:1 - Lubak (83. min.)

Kossakowski - Wilczek (67' Kulig), Łabecki, Osowski (77' Beksa), Kryński (53' Duszak), Dettlaff, Turulski, Majewski, Sargalski, Kościuk, Michoń (72' Triki)